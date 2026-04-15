«C’est cuit pour lui» : Lucas Chevalier peut s’inquiéter pour son avenir au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’été dernier, le PSG décidait de faire venir Lucas Chevalier afin de remplacer Gianluigi Donnarumma. le Français débarquait avec le statut de numéro dans les buts parisiens, ce qu'il n'est aujourd'hui plus. En effet, l’ancien du LOSC a désormais pris place sur le banc des remplaçants, voyant Matvey Safonov exceller avec le PSG. Et voilà que ça ne sent pas très bon pour Chevalier et l’avenir…

Recruté pour être le numéro 1 dans les buts du PSG, Lucas Chevalier est aujourd’hui remplaçant. Payant ses mauvaises performances et ses erreurs, le Français a donc été écarté par Luis Enrique au profit de Matvey Safonov. Alors que la présence du Russe dans les cages parisiennes a pu faire naitre certaines interrogations, le principal intéressé est en train de faire taire tout le monde en se montrant très solide. Et forcément, un tel niveau de Safonov n'est clairement pas une bonne nouvelle pour Chevalier.

PSG - Dembélé : La révélation sur son Ballon d’Or qui a provoqué un fou rire à la télévision https://t.co/6DiUyc9kff — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

« Il n’est pas loin de me bluffer » Attendu au tournant face à Liverpool, Matvey Safonov a été à la hauteur, n’encaissant aucun but face au Reds. Au micro de Rothen s’enflamme sur RMC, Jérôme Alonzo a d'ailleurs dit du gardien russe du PSG : « Il n’est pas loin de me bluffer. Il me fait penser un peu dans les jeux-vidéo quand tu passes les levels. Safonov pour moi c’est ça, il franchit tous les niveaux. Alors jusqu’où ? Peut-être jusqu’au bout. La question qu’on avait il y a quelques jours c’est est-ce qu’on peut aller au bout avec Safonov dans les buts ? Ce soir, j’ai un début de réponse. Même une réponse entière. (…) Il est en train de nous faire une Donnarumma. C’est exactement ce qu'il est en train de faire. (…) Mentalement, c’est incroyable. Dans la tempête hier, il a été d'un calme. Et avoir un gardien comme ça derrière, ça rend meilleurs les défenseurs. Safonov, il n’y a pas d’émotion, il n’y a rien qui transpire ».