«C’est cuit pour lui» : Lucas Chevalier peut s’inquiéter pour son avenir au PSG !

L’été dernier, le PSG décidait de faire venir Lucas Chevalier afin de remplacer Gianluigi Donnarumma. le Français débarquait avec le statut de numéro dans les buts parisiens, ce qu'il n'est aujourd'hui plus. En effet, l’ancien du LOSC a désormais pris place sur le banc des remplaçants, voyant Matvey Safonov exceller avec le PSG. Et voilà que ça ne sent pas très bon pour Chevalier et l’avenir…
Recruté pour être le numéro 1 dans les buts du PSG, Lucas Chevalier est aujourd’hui remplaçant. Payant ses mauvaises performances et ses erreurs, le Français a donc été écarté par Luis Enrique au profit de Matvey Safonov. Alors que la présence du Russe dans les cages parisiennes a pu faire naitre certaines interrogations, le principal intéressé est en train de faire taire tout le monde en se montrant très solide. Et forcément, un tel niveau de Safonov n'est clairement pas une bonne nouvelle pour Chevalier.
« Il n’est pas loin de me bluffer »
Attendu au tournant face à Liverpool, Matvey Safonov a été à la hauteur, n’encaissant aucun but face au Reds. Au micro de Rothen s’enflamme sur RMC, Jérôme Alonzo a d'ailleurs dit du gardien russe du PSG : « Il n’est pas loin de me bluffer. Il me fait penser un peu dans les jeux-vidéo quand tu passes les levels. Safonov pour moi c’est ça, il franchit tous les niveaux. Alors jusqu’où ? Peut-être jusqu’au bout. La question qu’on avait il y a quelques jours c’est est-ce qu’on peut aller au bout avec Safonov dans les buts ? Ce soir, j’ai un début de réponse. Même une réponse entière. (…) Il est en train de nous faire une Donnarumma. C’est exactement ce qu'il est en train de faire. (…) Mentalement, c’est incroyable. Dans la tempête hier, il a été d'un calme. Et avoir un gardien comme ça derrière, ça rend meilleurs les défenseurs. Safonov, il n’y a pas d’émotion, il n’y a rien qui transpire ».
« Si Safonov garde ce niveau, pour l'instant, c’est cuit pour lui au PSG »
Jérôme Alonzo a ensuite été relancé sur l'impact des performances de Matvey Safonov sur Lucas Chevalier. Et l'ancien gardien du PSG n'a pas été très optimiste pour l’international français : « Ça enterre Lucas Chevalier, c’est une mauvaise nouvelle ? C’était déjà une mauvaise nouvelle en décembre, ça l’est encore plus aujourd’hui. Si Safonov amène le PSG en finale, je pense que l’année prochaine, dans la tête de Luis Enrique, il n’y a pas de recrutement de gardien et il n'y a pas de nouvelle chance pour Lucas pour l’instant. Sur ce qu'il fait là, il mérite d'être vu la saison prochaine. Donc oui, le dossier Lucas, il faudra le rouvrir car si Safonov garde ce niveau, pour l'instant, c’est cuit pour lui au PSG ».