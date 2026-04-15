Un nouveau Ballon d’Or pour le PSG ? L’annonce d’un joueur bien connu !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’année dernière, le PSG a vu l’un de ses joueurs remporter le Ballon d’Or en la personne d’Ousmane Dembélé. Cette performance peut-elle être répétée ? Après la victoire du club de la capitale à Anfield, un célèbre joueur a fait une prédiction qui devrait plaire aux supporters parisiens.

Avec le sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des champions la saison dernière, Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d’Or. Un sacre qui ne souffrait d’aucune contestation, l’international français ayant été le grand artisan des résultats historiques de son club avec 35 buts et 16 passes décisives toutes compétitions confondues. Pour l’un de ses coéquipiers, Dembélé peut croire à un doublé.

Mercato - PSG : Un contrat «à vie» à Paris confirmé à l’étranger ? https://t.co/q9nitM2k7f — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

« Il est capable de remporter le Ballon d’Or plusieurs fois » Ce mardi, Ousmane Dembélé a été l’auteur d’un doublé face à Liverpool, permettant ainsi au Paris Saint-Germain de rejoindre les demi-finales de la Ligue des champions. Une performance qui a impressionné Khvicha Kvaratskhelia. « On n’a rien à ajouter sur Dembélé, on l’a encore vu ce soir, c’est un joueur exceptionnel, s’est enflammé le Géorgien du PSG en zone mixte. C’est pourquoi il est le vainqueur du Ballon d’Or. Il est capable de le remporter plusieurs fois. Nous sommes très heureux de l’avoir dans notre équipe ».