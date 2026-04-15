Un nouveau Ballon d’Or pour le PSG ? L’annonce d’un joueur bien connu !

L’année dernière, le PSG a vu l’un de ses joueurs remporter le Ballon d’Or en la personne d’Ousmane Dembélé. Cette performance peut-elle être répétée ? Après la victoire du club de la capitale à Anfield, un célèbre joueur a fait une prédiction qui devrait plaire aux supporters parisiens.
Avec le sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des champions la saison dernière, Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d’Or. Un sacre qui ne souffrait d’aucune contestation, l’international français ayant été le grand artisan des résultats historiques de son club avec 35 buts et 16 passes décisives toutes compétitions confondues. Pour l’un de ses coéquipiers, Dembélé peut croire à un doublé.
« Il est capable de remporter le Ballon d’Or plusieurs fois »
Ce mardi, Ousmane Dembélé a été l’auteur d’un doublé face à Liverpool, permettant ainsi au Paris Saint-Germain de rejoindre les demi-finales de la Ligue des champions. Une performance qui a impressionné Khvicha Kvaratskhelia. « On n’a rien à ajouter sur Dembélé, on l’a encore vu ce soir, c’est un joueur exceptionnel, s’est enflammé le Géorgien du PSG en zone mixte. C’est pourquoi il est le vainqueur du Ballon d’Or. Il est capable de le remporter plusieurs fois. Nous sommes très heureux de l’avoir dans notre équipe ».
« Je veux aider l'équipe »
Élu homme du match face à Liverpool, Ousmane Dembélé a pris la parole après la victoire du PSG au micro de Canal+. « On est en Ligue des champions, en quart de finale, dans un stade comme ça, même si on a gagné 2-0 à l'aller, on savait que ça allait être difficile. De toute façon, il n'y a pas de match facile en Champions League, il faut souffrir pour aller au bout de cette compétition. En première mi-temps, on a eu des occasions et je pense qu'on a un peu maîtrisé ce match surtout, en deuxième, ça a été un peu plus compliqué, mais c'est normal, c'est la Ligue des champions, il n'y a que des bonnes équipes, donc après on ressort sur cette double confrontation avec deux victoires, donc c'est très bien, a réagi l’international tricolore. Ça fait longtemps que j'ai envie de montrer mon football, depuis la saison dernière, donc à chaque match, je veux aider l'équipe, que ce soit sur un but, une passe décisive, presser le gardien, j'essaie de donner le maximum pour le Paris Saint-Germain, et puis voilà, j'espère faire une très bonne fin de saison, surtout qu'il y a des échéances importantes. »