PSG - Dembélé : La révélation sur son Ballon d’Or qui a provoqué un fou rire à la télévision

Très critiqué depuis le début de la saison, le Paris Saint-Germain semble s’être réveillé au meilleur moment, avec des grandes prestations en phase finale de la Ligue des Champions. Et ça coïncide avec le retour en forme d’Ousmane Dembélé, double buteur face à Liverpool ce mardi, lors du quart de finale retour (0-2).
Il y a un an, tout le monde découvrait un Ousmane Dembélé transformé. Souvent critiqué pour son manque de réalisme, l’ailier a été replacé dans l’axe de l’attaque par Luis Enrique, ce qui a totalement changé sa carrière. Il a été l’acteur principal de la conquête de la première Ligue des Champions de l’histoire du PSG et a raflé au passage un Ballon d’Or, le faisant rentrer dans un club très fermé.
Ousmane Dembélé a encore frappé
Il suscite l’admiration même chez ses adversaires, comme on a pu le voir tout récemment avec Arne Slot, qui a vu son équipe être éliminée de la Ligue des Champions après un doublé de Dembélé. « À mon avis, nous aurions dû gagner, mais c'est aussi grâce à leur qualité qu'ils n'ont pas encaissé de but malgré toutes les occasions que nous avons eues, et grâce aux finitions d'Ousmane Dembélé, qui a montré pourquoi il a remporté le Ballon d'Or » a déclaré le coach de Liverpool, en marge du quart de finale retour perdu contre le PSG.
L’échange avec Thierry Henry à la télévision américaine
Invité de la célèbre émission américaine CBS Sports Golazo, Ousmane Dembélé a logiquement été félicité par Thierry Henry, présent en plateau. Les deux Français ont d’ailleurs eu un petit échange, avec l’ancien attaquant qui a demandé à la star du PSG où il avait mis son Ballon d’Or, remporté à l’automne dernier. « Il est devant la télé » a répondu le Parisien, provoquant l’hilarité des gens présents en plateau. « Comme quand tu es petit, quand ta maman pose les trophées à côté de la télé ».