PSG - Dembélé : La révélation sur son Ballon d’Or qui a provoqué un fou rire à la télévision

Axel Cornic

Très critiqué depuis le début de la saison, le Paris Saint-Germain semble s’être réveillé au meilleur moment, avec des grandes prestations en phase finale de la Ligue des Champions. Et ça coïncide avec le retour en forme d’Ousmane Dembélé, double buteur face à Liverpool ce mardi, lors du quart de finale retour (0-2).

Il y a un an, tout le monde découvrait un Ousmane Dembélé transformé. Souvent critiqué pour son manque de réalisme, l’ailier a été replacé dans l’axe de l’attaque par Luis Enrique, ce qui a totalement changé sa carrière. Il a été l’acteur principal de la conquête de la première Ligue des Champions de l’histoire du PSG et a raflé au passage un Ballon d’Or, le faisant rentrer dans un club très fermé.

Fresh off of his brace against Liverpool, Ousmane Dembélé joins the UCL crew to discuss PSG's title defense 😮‍💨👇 pic.twitter.com/yd1PsGssNg — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 14, 2026

Ousmane Dembélé a encore frappé Il suscite l’admiration même chez ses adversaires, comme on a pu le voir tout récemment avec Arne Slot, qui a vu son équipe être éliminée de la Ligue des Champions après un doublé de Dembélé. « À mon avis, nous aurions dû gagner, mais c'est aussi grâce à leur qualité qu'ils n'ont pas encaissé de but malgré toutes les occasions que nous avons eues, et grâce aux finitions d'Ousmane Dembélé, qui a montré pourquoi il a remporté le Ballon d'Or » a déclaré le coach de Liverpool, en marge du quart de finale retour perdu contre le PSG.