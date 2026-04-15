Le PSG signe un coup historique, c'est du jamais vu en France !

Amadou Diawara

Depuis le rachat de QSI et l'arrivée de Nasser Al-Khelaïfi à la présidence, le PSG a réalisé de nombreux coups historiques, que ce soit sportivement ou sur le mercato. Le club de la capitale a par exemple réalisé un achat record en arrachant Neymar au FC Barcelone lors de l'été 2017, déboursant la somme folle de 222M€. Dernièrement, le PSG a réalisé un autre exploit, qui n'a jamais été vu en France.

Qualifié pour la phase à éliminations directes de la Ligue des Champions, le PSG a écarté l'AS Monaco en barrage, avant de faire tomber Chelsea en huitième de finale. Opposé à Liverpool au tour suivant, les hommes de Luis Enrique ont remporté cette double-confrontation. D'une part, le PSG s'est imposé 2-0 au Parc des Princes mercredi dernier. D'autre part, les Parisiens sont allés battre les Reds à Anfield ce mardi soir, et ce, sur le même score. Avec un résultat de 4-0 sur l'ensemble des deux matchs, le PSG valide son ticket pour le dernier carré de la C1.

Daniel Riolo, son coup de gueule qui concerne le PSG : «C’est scandaleux» https://t.co/vCdcEqQidK — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

Ligue des Champions : Le PSG va disputer une 3ème demi-finale de suite Présent en conférence de presse d'après-match ce mardi soir, Luis Enrique s'est enflammé pour la qualification de son équipe pour les demi-finales de la Ligue des Champions. « Est-ce encore plus savoureux de se qualifier comme ça (2-0, 2-0 contre Liverpool en quarts de finale) ? Je pense que c'est un match important pour montrer nos qualités au public. Liverpool a montré son style et a joué avec intensité, ç'a été très serré. On a fait une bonne première période. Ils sont montés en intensité en deuxième période. Vous vous qualifiez de nouveau pour les demi-finales. Quelle est la recette ? Tu dois avoir un peu de chance. Ce que je pense, c'est que c'est un vrai plaisir d'avoir ces joueurs, d'avoir ces fans. On savait qu'il y aurait de la souffrance. On a très bien géré. Mais Liverpool aurait mérité de marquer », s'est réjoui le coach du PSG.