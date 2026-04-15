Le PSG signe un coup historique, c'est du jamais vu en France !

Depuis le rachat de QSI et l'arrivée de Nasser Al-Khelaïfi à la présidence, le PSG a réalisé de nombreux coups historiques, que ce soit sportivement ou sur le mercato. Le club de la capitale a par exemple réalisé un achat record en arrachant Neymar au FC Barcelone lors de l'été 2017, déboursant la somme folle de 222M€. Dernièrement, le PSG a réalisé un autre exploit, qui n'a jamais été vu en France.
Qualifié pour la phase à éliminations directes de la Ligue des Champions, le PSG a écarté l'AS Monaco en barrage, avant de faire tomber Chelsea en huitième de finale. Opposé à Liverpool au tour suivant, les hommes de Luis Enrique ont remporté cette double-confrontation. D'une part, le PSG s'est imposé 2-0 au Parc des Princes mercredi dernier. D'autre part, les Parisiens sont allés battre les Reds à Anfield ce mardi soir, et ce, sur le même score. Avec un résultat de 4-0 sur l'ensemble des deux matchs, le PSG valide son ticket pour le dernier carré de la C1.
Ligue des Champions : Le PSG va disputer une 3ème demi-finale de suite
Présent en conférence de presse d'après-match ce mardi soir, Luis Enrique s'est enflammé pour la qualification de son équipe pour les demi-finales de la Ligue des Champions. « Est-ce encore plus savoureux de se qualifier comme ça (2-0, 2-0 contre Liverpool en quarts de finale) ? Je pense que c'est un match important pour montrer nos qualités au public. Liverpool a montré son style et a joué avec intensité, ç'a été très serré. On a fait une bonne première période. Ils sont montés en intensité en deuxième période. Vous vous qualifiez de nouveau pour les demi-finales. Quelle est la recette ? Tu dois avoir un peu de chance. Ce que je pense, c'est que c'est un vrai plaisir d'avoir ces joueurs, d'avoir ces fans. On savait qu'il y aurait de la souffrance. On a très bien géré. Mais Liverpool aurait mérité de marquer », s'est réjoui le coach du PSG.
Un record jamais vu en France
Arrivé sur le banc du PSG à l'intersaison 2023, Luis Enrique a réussi à envoyer son équipe dans le dernier carré de la Ligue des Champions à trois reprises. En effet, l'écurie rouge et bleu a toujours disputé les demi-finales de la C1 sous l'ère de l'entraineur espagnol. Ce qui est un exploit historique. Atteindre ce stade de la compétition trois fois de suite n'ayant jamais été réalisé en France.