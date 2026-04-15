PSG - Bientôt un deal historique ? Les discussions sont annoncées !

Alexis Brunet

Depuis 2011, le PSG a été racheté par le Qatar, ce qui lui a permis d’accélérer son développement et notamment de faire venir de grandes stars. Prochainement, le projet parisien pourrait prendre une encore plus grande tournure car des discussions ont été annoncées en vue de peut-être boucler un deal historique. Explications.

Ce mardi soir, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Liverpool pour son quart de finale retour de Ligue des champions. Déjà victorieux à l’aller (2-0), les Parisiens se sont encore une fois imposés 2-0 sur la pelouse d’Anfield et ont par conséquent validé leur billet pour les demi-finales. Le champion de France a pu compter sur Ousmane Dembélé qui a inscrit un doublé, mais également sur un grand Matvey Safonov qui a prouvé encore une fois pourquoi Luis Enrique lui faisait confiance au détriment de Lucas Chevalier.

Un coup à la Benzema réalisé au PSG, ça régale les supporters ! https://t.co/8Zv75XQd70 — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

Le PSG pourrait acheter le Parc des princes Mais la victoire contre Liverpool n’est pas la seule bonne nouvelle qui est tombée pour le PSG ce mardi. En effet, Emmanuel Grégoire, le maire de Paris, a obtenu un mandat du Conseil de Paris pour engager des discussions avec le club de la capitale concernant la vente du Parc des princes. Le club de la capitale a d’ailleurs réagi à ce grand pas en avant à travers un communiqué. « Le Paris Saint-Germain prend acte de la position exprimée hier par le Conseil de Paris en faveur d’une reprise du dialogue concernant l’avenir du Parc des Princes sur des bases renouvelées. Compte tenu des orientations proposées et du lien historique qui unit le Club à son stade, le Paris Saint-Germain a confirmé au Maire de Paris être disposé à rouvrir des discussions avec la Ville. »