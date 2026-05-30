PSG - Arsenal : «Qu'est-ce qu'il est costaud», Willian Pacho va vivre un cauchemar en finale de la Ligue des champions ?

Amadou Diawara

Ce samedi à 18 heures, le PSG et Arsenal vont s'affronter en finale de la Ligue des Champions, et ce, au Stade Ferenc-Puskás de Budapest. D'après Robert Pires, ancien joueur des Gunners, Viktor Gyökeres devrait donner du fil à retordre à Willian Pacho s'il est aligné d'entrée par Mikel Arteta.

Qualifié pour la finale de la Ligue des Champions, le PSG va défier Arsenal ce samedi à 18 heures. En effet, les deux cadors européens ont rendez-vous au Stade Ferenc-Puskás de Budapest.

«Il va avoir un sacré client avec Gyökeres» Lors d'un entretien accordé au Parisien, Robert Pires a annoncé la couleur avant ce choc entre le PSG et Arsenal en finale de la Ligue des Champions. « Comme d’habitude en Ligue des champions, je pense que le PSG va démarrer très fort sa finale et attaquer d’entrée pour faire mal à Arsenal qui va, à mon avis, davantage fermer le jeu. Après, peut-être que Paris va gagner 3 ou 4-0, car c’est la plus belle équipe en Europe… Réussir à se qualifier deux fois de suite en finale de la Ligue des champions, c’est la marque des grands », a estimé l'ancien milieu gauche d'Arsenal.