PSG - Arsenal : «Qu'est-ce qu'il est costaud», Willian Pacho va vivre un cauchemar en finale de la Ligue des champions ?

Ce samedi à 18 heures, le PSG et Arsenal vont s'affronter en finale de la Ligue des Champions, et ce, au Stade Ferenc-Puskás de Budapest. D'après Robert Pires, ancien joueur des Gunners, Viktor Gyökeres devrait donner du fil à retordre à Willian Pacho s'il est aligné d'entrée par Mikel Arteta.
Qualifié pour la finale de la Ligue des Champions, le PSG va défier Arsenal ce samedi à 18 heures. En effet, les deux cadors européens ont rendez-vous au Stade Ferenc-Puskás de Budapest.
«Il va avoir un sacré client avec Gyökeres»
Lors d'un entretien accordé au Parisien, Robert Pires a annoncé la couleur avant ce choc entre le PSG et Arsenal en finale de la Ligue des Champions. « Comme d’habitude en Ligue des champions, je pense que le PSG va démarrer très fort sa finale et attaquer d’entrée pour faire mal à Arsenal qui va, à mon avis, davantage fermer le jeu. Après, peut-être que Paris va gagner 3 ou 4-0, car c’est la plus belle équipe en Europe… Réussir à se qualifier deux fois de suite en finale de la Ligue des champions, c’est la marque des grands », a estimé l'ancien milieu gauche d'Arsenal.
«Il est très usant, très fatigant pour une défense»
Dans la foulée, Robert Pires a affirmé que Viktor Gyökeres posera des problèmes à Willian Pacho s'il est titularisé par Mikel Arteta ce samedi. « En termes de progression, je vais citer aussi Willian Pacho qui est d’une régularité folle. Il fait partie des meilleurs défenseurs centraux du monde. Il aime les duels et il va avoir un sacré client avec Gyökeres, s’il démarre ! Ça peut envoyer ! Gyökeres n’est pas le joueur le plus doué techniquement, il n’est pas du niveau de Kane, mais qu’est-ce qu’il est costaud physiquement ! Il est très usant, très fatigant pour une défense. Il va beaucoup peser. C’est un gros défi pour la charnière parisienne », a assuré le champion du monde 98. Reste à savoir qui seront les 22 acteurs alignés au coup d'envoi de PSG-Arsenal.