Kylian Mbappé va avoir «le coeur brisé» : Une date déjà annoncée pour sa rupture avec Ester Exposito

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Même si leur histoire n’a pas été officialisée, ça semble être aujourd’hui l’amour fou entre Kylian Mbappé et l’actrice espagnole, Ester Exposito. Les deux célébrités passent énormément de temps ensemble et ne se cachent pas. Une relation qui fait beaucoup parler et voilà que dernièrement, en Espagne, on s’est même prononcé… sur la future rupture entre Kylian Mbappé et Ester Exposito.

D’habitude très discret sur sa vie privée et amoureuse, Kylian Mbappé ne passe cette fois pas inaperçu. Cela fait maintenant plusieurs semaines que l’attaquant du Real Madrid multiplie les moments avec l’actrice espagnole révélée dans la série Elite, Ester Exposito. Une histoire d’amour qui anime la rubrique people et ne manque d’ailleurs pas de faire polémique. En effet, ces derniers jours, Kylian Mbappé a déclenché la colère des supporters du Real Madrid à la suite d’un voyage en Italie avec Ester Exposito alors qu’il est blessé.

« Il ne pense qu'à elle, tellement il est éperdument amoureux » L’histoire d’amour entre Kylian Mbappé et Ester Exposito suscite donc de nombreuses réactions et voilà qu’il a été question de ce couple lors du podcast El Recreo de RTVE. C’est ainsi que dans un premier temps, la chroniqueuse Valeria Ros a confié : « Leur relation est pour le moment d'une intensité folle. Mbappé est aveuglé par l'amour, complètement aveuglé. Ester Expósito, notre Scarlett Johansson à nous, l'a rendu fou, et il ne se rend même plus compte de ce qui lui arrive. Il ne pense qu'à elle, tellement il est éperdument amoureux ».