Kylian Mbappé a commis «une erreur» selon Daniel Riolo : Le choix de carrière qui lui coûte cher ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Que ce soit au PSG à l’époque ou au Real Madrid où il a continué sur la même lancée à compter de sa signature au cours de l’été 2024 après l’Euro perdu en demi-finale par l’équipe de France face à l’Espagne (1-2), Kylian Mbappé n’évolue plus à la même position qu’auparavant. Une erreur importante qui fut un tournant de sa carrière si l’on se fie à l’opinion de Daniel Riolo.

C’était sous Luis Enrique que Kylian Mbappé a fini par être repositionné seul à la pointe de l’attaque du PSG pendant leur seule et unique saison ensemble. Celui qui a tant brillé sur l’aile gauche de l’attaque parisienne et de l’équipe de France, pas très assidu dans les tâches défensives, a donc changé de poste tant en club qu’en sélection. A ce jour, Mbappé est l’attaquant axial des Bleus ainsi que du Real Madrid.

«Le virage qu’il a pris dans sa vie de vouloir devenir avant-centre c’est une erreur» Déjà contre cette idée il y a deux ans de cela, Daniel Riolo a remis une pièce dans la machine mardi soir lorsqu’il a entendu Emmanuel Petit annoncer à l’After Foot qu’à la place de Didier Deschamps, il alignerait Ousmane Dembélé dans l’axe et Michael Olise à droite à la Coupe du monde. Pour l’éditorialiste de RMC, Mbappé a commis une erreur de jugement. « Mbappé doit se remettre en question. Je continue de penser et je le disais déjà à l’époque que le virage qu’il a pris dans sa vie de vouloir devenir avant-centre c’est une erreur ».