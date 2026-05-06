Le PSG meilleur sans Kylian Mbappé : «Je n’y croyais pas du tout», une légende du club n’en revient pas

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Parti du PSG au terme de son contrat en juin 2024 pour prendre la direction du Real Madrid, Kylian Mbappé a rend très sceptiques certains observateurs avec ce choix de carrière. En effet, certains à l'image de Safet Susic étaient persuadés que le PSG aurait beaucoup de mal à se relever du départ de Mbappé, mais la légende du club de la capitale reconnait son erreur.

Au terme d'un très long feuilleton, Kylian Mbappé avait finalement décidé de ne pas prolonger son contrat avec le PSG et de s'en aller libre à l'été 2024. L'attaquant de l'équipe de France a donc réalisé son rêve de toujours en signant au Real Madrid, et une question revenait en boucle à cette époque : le PSG serait-il moins performant sans Mbappé, qui était l'attaquant star du projet depuis de nombreuses années ? Quelques mois seulement seulement après son départ, le PSG a répondu sur le terrain en remportant la Ligue des Champions, faisant ainsi taire les plus sceptiques.

« Je n’y croyais pas du tout pour être honnête » Safet Susic, ancien joueur emblématique du PSG (1982-1991) faisait partie des pessimistes, et la légende parisienne a reconnu son erreur dans les colonnes du Parisien : « Tout ce qui arrive au PSG aujourd’hui, c’est grâce à Luis Enrique. On pouvait le prendre pour un fou quand il disait que son équipe serait meilleure sans Mbappé. Je n’y croyais pas du tout pour être honnête. Mais les résultats lui ont donné raison… On sait parfaitement où il veut aller. J’ai simplement envie de le féliciter pour tout ce qu’il a apporté. C’est un coach exceptionnel et j’espère que le PSG va le garder encore de longues années », reconnait Susic.