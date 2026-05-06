Le PSG meilleur sans Kylian Mbappé : «Je n’y croyais pas du tout», une légende du club n’en revient pas

Parti du PSG au terme de son contrat en juin 2024 pour prendre la direction du Real Madrid, Kylian Mbappé a rend très sceptiques certains observateurs avec ce choix de carrière. En effet, certains à l'image de Safet Susic étaient persuadés que le PSG aurait beaucoup de mal à se relever du départ de Mbappé, mais la légende du club de la capitale reconnait son erreur.
Au terme d'un très long feuilleton, Kylian Mbappé avait finalement décidé de ne pas prolonger son contrat avec le PSG et de s'en aller libre à l'été 2024. L'attaquant de l'équipe de France a donc réalisé son rêve de toujours en signant au Real Madrid, et une question revenait en boucle à cette époque : le PSG serait-il moins performant sans Mbappé, qui était l'attaquant star du projet depuis de nombreuses années ? Quelques mois seulement seulement après son départ, le PSG a répondu sur le terrain en remportant la Ligue des Champions, faisant ainsi taire les plus sceptiques.
« Je n’y croyais pas du tout pour être honnête »
Safet Susic, ancien joueur emblématique du PSG (1982-1991) faisait partie des pessimistes, et la légende parisienne a reconnu son erreur dans les colonnes du Parisien : « Tout ce qui arrive au PSG aujourd’hui, c’est grâce à Luis Enrique. On pouvait le prendre pour un fou quand il disait que son équipe serait meilleure sans Mbappé. Je n’y croyais pas du tout pour être honnête. Mais les résultats lui ont donné raison… On sait parfaitement où il veut aller. J’ai simplement envie de le féliciter pour tout ce qu’il a apporté. C’est un coach exceptionnel et j’espère que le PSG va le garder encore de longues années », reconnait Susic.
Susic est fan de Kvaratskhelia
Khvicha Kvaratskhelia a ensuite récupéré le numéro 7 de Kylian Mbappé au PSG, et Safet Susic est d'ailleurs un grand fan de l'attaquant géorgien, recruté en provenance de Naples pour 80M€ en janvier 2025 : « J’aime beaucoup Kvaratskhelia. Ce n’est pas une surprise de le voir à ce niveau car il était déjà très bon à Naples. Mais dès qu’il reçoit le ballon, il va à 100 à l’heure. Il est très adroit, il est spectaculaire quand il déborde sur son côté gauche et qu’il revient frapper. Il ne calcule pas, il est intense dans ses efforts. Il respire le football en fait », indiquait l'ancien milieu offensif du PSG.