Clash entre Mbappé et le PSG : Warren Zaïre-Emery en a souffert ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il y a un peu plus de deux ans de cela, Kylian Mbappé se trouvait dans un désaccord contractuel important et médiatique avec le PSG. Ce qui a engendré son exclusion temporaire du groupe de Luis Enrique puis une dernière saison digne de montagnes russes à Paris. En parallèle de ce conflit, Warren Zaïre-Emery était érigé comme symbole du « nouveau PSG ». Un lourd poids à porter sur ses épaules qui n’a pas manqué de le faire vaciller…

Mercredi, Warren Zaïre-Emery devrait à nouveau tenir le rôle de latéral droit dans la défense du PSG. Chose qu’il a dû faire à plusieurs reprises cette saison, 19 pour être exact, avec la première blessure d’Achraf Hakimi à la cheville en novembre dernier. Le Ballon d’or africain a contracté une déchirure de l’ischio-jambier de la cuisse droite la semaine dernière une fois encore face au Bayern Munich (5-4). Cet exercice 2025/2026 est celui de la renaissance pour Zaïre-Emery qui avait vu son importance diminuer au PSG lors de la seconde partie de l’exercice précédent après avoir connu une adaptation express et précoce à l’équipe première.

Le club a fait de Zaïre-Emery la bannière du «nouveau PSG» au moment où le clash avec Mbappé faisait rage Pendant la saison 2023/2024, Warren Zaïre-Emery a pleinement explosé, qualifié de « diamant brut » par son entraîneur Luis Enrique. L’équipe de France A à 17 ans, les matchs référence avec le PSG en Ligue des champions notamment et la mise en avant par son club faisant de lui le symbole du « nouveau PSG » en parallèle du conflit opposant le Paris Saint-Germain à Kylian Mbappé sur son ancienne situation contractuelle. Tout est allé très vite pour le titi parisien qui a été malgré lui mêlé à l’affaire Mbappé comme souligné par L’Équipe ce mardi. Ce qui a été difficile à vivre. « Ce n'est pas quelqu'un qui se met en avant, il se fond dans un groupe », a affirmé Vincent Guérin.