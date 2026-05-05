Clash entre Mbappé et le PSG : Warren Zaïre-Emery en a souffert ?

Il y a un peu plus de deux ans de cela, Kylian Mbappé se trouvait dans un désaccord contractuel important et médiatique avec le PSG. Ce qui a engendré son exclusion temporaire du groupe de Luis Enrique puis une dernière saison digne de montagnes russes à Paris. En parallèle de ce conflit, Warren Zaïre-Emery était érigé comme symbole du « nouveau PSG ». Un lourd poids à porter sur ses épaules qui n’a pas manqué de le faire vaciller…
Mercredi, Warren Zaïre-Emery devrait à nouveau tenir le rôle de latéral droit dans la défense du PSG. Chose qu’il a dû faire à plusieurs reprises cette saison, 19 pour être exact, avec la première blessure d’Achraf Hakimi à la cheville en novembre dernier. Le Ballon d’or africain a contracté une déchirure de l’ischio-jambier de la cuisse droite la semaine dernière une fois encore face au Bayern Munich (5-4). Cet exercice 2025/2026 est celui de la renaissance pour Zaïre-Emery qui avait vu son importance diminuer au PSG lors de la seconde partie de l’exercice précédent après avoir connu une adaptation express et précoce à l’équipe première.
Le club a fait de Zaïre-Emery la bannière du «nouveau PSG» au moment où le clash avec Mbappé faisait rage
Pendant la saison 2023/2024, Warren Zaïre-Emery a pleinement explosé, qualifié de « diamant brut » par son entraîneur Luis Enrique. L’équipe de France A à 17 ans, les matchs référence avec le PSG en Ligue des champions notamment et la mise en avant par son club faisant de lui le symbole du « nouveau PSG » en parallèle du conflit opposant le Paris Saint-Germain à Kylian Mbappé sur son ancienne situation contractuelle. Tout est allé très vite pour le titi parisien qui a été malgré lui mêlé à l’affaire Mbappé comme souligné par L’Équipe ce mardi. Ce qui a été difficile à vivre. « Ce n'est pas quelqu'un qui se met en avant, il se fond dans un groupe », a affirmé Vincent Guérin.
«Tout est arrivé un peu trop vite, il a été monté trop rapidement et il a eu une décompression»
Warren Zaïre-Emery a pu bénéficier des consignes de Vincent Guérin lorsqu’il était le coach adjoint des U19 du PSG. Ce dernier a avancé au quotidien sportif que cette ascension fulgurante assortie d’une médiatisation importante n’a pas engendré que du positif chez l’international français qui n’a pas eu d’autre choix que d’observer une période de « décompression ». « Pour moi, tout est arrivé un peu trop vite, il a été monté trop rapidement et il a eu une décompression, c'est normal. Mais mentalement, c'est un dur au mal, il a cette force-là. Et il est reparti sur une vitesse de croisière ».