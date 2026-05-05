Kylian Mbappé contre Neymar : Quand le champion du monde en a eu marre des rumeurs au PSG , «la première chose que j'ai faite c'est d'aller attraper “Ney”»

Ils ont été coéquipiers pendant six saisons au PSG. Et alors que leur relation a évolué au fil du temps, elle ne s'est pas complexifiée dès la Coupe du monde 2018 comme certaines rumeurs l'ont laissé entendre. Kylian Mbappé avait rassuré Neymar après le sacre de l'équipe de France à son retour de vacances. Retour sur ses déclarations.
Au terme de leur première saison de cohabitation au PSG en 2017/2018, Kylian Mbappé est entré dans une nouvelle dimension. Lorsque Neymar avait manqué le coche avec le Brésil en quart de finale du Mondial face à la Belgique (1-2), l'équipe de France devenait championne du monde pour la deuxième fois de son histoire grâce notamment à l'avènement de Mbappé chez les Bleus.
«J'ai été bouleversé d'entendre tout ça»
Dès lors, des spéculations sur une prétendue rivalité entre Kylian Mbappé et Neymar sont parues dans les médias. Ce qui a eu le don d'agacer l'actuel capitaine de l'équipe de France qui décida de mettre les choses à plat à l'instant où il a retrouvé le Brésilien au Camp des Loges (ex-centre d'entraînement du PSG). « Quand je suis arrivé à Paris, il n'y avait pas de débat. C'était lui (Neymar) la superstar, que j'étais venu un peu épauler, aider. Il se blesse, rate sa Coupe du monde et moi je la gagne. Et là, commencent à sortir des histoires sur notre prétendue rivalité, sur ma volonté de prendre sa place. J'ai été bouleversé d'entendre tout ça ».
«Je t'assure que je ne veux pas prendre ta place, tu peux la garder. Je suis toujours là pour t'aider»
Pour France Football en décembre 2019, Kylian Mbappé a expliqué à Neymar n'avoir nullement eu l'intention de marcher sur ses plates-bandes au Paris Saint-Germain. « Quand je suis revenu au Camp des Loges en août 2018, la première chose que j'ai faite c'est d'aller attraper “Ney” pour lui dire : “Tu as peut-être raté ta Coupe du monde... Et tant mieux pour nous. Mais, ici, t'inquiète pas, je ne marcherai pas sur tes plates-bandes. Je vais « jouer » le Ballon d'Or cette année car tu n'es pas dans la course, mais je t'assure que je ne veux pas prendre ta place, tu peux la garder. Je suis toujours là pour t'aider”». Bien que leur relation ait été entachée par la suite selon Neymar à cause d'une certaine « jalousie » due à l'arrivée de Lionel Messi au PSG en 2021 selon lui, ce ne fut donc pas le cas dès 2018.