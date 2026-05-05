Kylian Mbappé contre Neymar : Quand le champion du monde en a eu marre des rumeurs au PSG , «la première chose que j'ai faite c'est d'aller attraper “Ney”»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ils ont été coéquipiers pendant six saisons au PSG. Et alors que leur relation a évolué au fil du temps, elle ne s'est pas complexifiée dès la Coupe du monde 2018 comme certaines rumeurs l'ont laissé entendre. Kylian Mbappé avait rassuré Neymar après le sacre de l'équipe de France à son retour de vacances. Retour sur ses déclarations.

Au terme de leur première saison de cohabitation au PSG en 2017/2018, Kylian Mbappé est entré dans une nouvelle dimension. Lorsque Neymar avait manqué le coche avec le Brésil en quart de finale du Mondial face à la Belgique (1-2), l'équipe de France devenait championne du monde pour la deuxième fois de son histoire grâce notamment à l'avènement de Mbappé chez les Bleus.

«J'ai été bouleversé d'entendre tout ça» Dès lors, des spéculations sur une prétendue rivalité entre Kylian Mbappé et Neymar sont parues dans les médias. Ce qui a eu le don d'agacer l'actuel capitaine de l'équipe de France qui décida de mettre les choses à plat à l'instant où il a retrouvé le Brésilien au Camp des Loges (ex-centre d'entraînement du PSG). « Quand je suis arrivé à Paris, il n'y avait pas de débat. C'était lui (Neymar) la superstar, que j'étais venu un peu épauler, aider. Il se blesse, rate sa Coupe du monde et moi je la gagne. Et là, commencent à sortir des histoires sur notre prétendue rivalité, sur ma volonté de prendre sa place. J'ai été bouleversé d'entendre tout ça ».