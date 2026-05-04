PSG - Hakimi forfait : La solution imaginée pour le choc contre le Bayern Munich

Alors que Warren Zaïre-Emery devrait figurer sur le flanc droit de la défense pour pallier l’absence sur blessure d’Achraf Hakimi pour la demi-finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich, Luis Enrique va devoir trancher concernant le milieu de terrain. Pour Laurent Fournier, l’entraîneur du PSG ne doit pas aligner Fabian Ruiz…
Les matches face au Bayern Munich ne réussissent décidément pas à Achraf Hakimi. Touché à la cheville gauche en novembre dernier après un violent tacle de Luis Diaz, l’international marocain a cette fois-ci été victime d'une déchirure au niveau des ischio lors de la demi-finale aller de Ligue des champions, l’obligeant à devoir faire une croix sur le match retour ce mercredi. Un gros coup dur pour Luis Enrique et le PSG.
Fabian Ruiz au milieu face au Bayern ?
Comme cela fut le cas en début de saison, Warren Zaïre-Emery devrait remplacer Achraf Hakimi sur le flanc droit de la défense, mais que va décider Luis Enrique pour l’entrejeu ? De retour après trois mois d’absence pour un problème au genou gauche, Fabian Ruiz part favori pour débuter le choc contre le Bayern Munich. Un pari risqué aux yeux de Laurent Fournier, pas emballé à l’idée de voir débuter l'Espagnol, « longtemps blessé et vu le rythme attendu, c'est chaud ».
Laurent Fournier privilégie l’option Beraldo
Interrogé par L’Équipe, l’ancien joueur du PSG opte pour une autre solution : « Sachant que Luis Enrique a dit qu'il faudrait marquer trois buts, au départ je dis Doué. Mais mettre Beraldo au milieu lui permet aussi de jouer à certains moments à cinq derrière avec Vitinha-Neves au milieu et de laisser les trois magiques devant. Donc je dis Beraldo. »
Bruno Salomon, aussi, s’inquiète du choix Fabian Ruiz. « Quand je l’ai vu rentrer, avec toute l’intensité qu’il y a, vraiment ça me pose problème, déclarait il y a quelques jours le journaliste sur La Chaîne L’Équipe. Il y a beaucoup de gens autour du PSG qui disent ‘Warren Zaïre-Emery à droite, pas de problème’. Ça va brasser contre Luis Diaz, mais Hakimi s’est fait brasser dans tous les sens. Mais à l’épaule il tiendra et il défendra plus que Hakimi. Le binôme défensif avec Marquinhos il sert beaucoup plus quand Zaïre-Emery est là. Mais de l’autre côté, Fabian Ruiz, je ne sais pas s’il est en état de faire 60 minutes vu l’intensité ».