PSG - Hakimi forfait : La solution imaginée pour le choc contre le Bayern Munich

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Warren Zaïre-Emery devrait figurer sur le flanc droit de la défense pour pallier l’absence sur blessure d’Achraf Hakimi pour la demi-finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich, Luis Enrique va devoir trancher concernant le milieu de terrain. Pour Laurent Fournier, l’entraîneur du PSG ne doit pas aligner Fabian Ruiz…

Les matches face au Bayern Munich ne réussissent décidément pas à Achraf Hakimi. Touché à la cheville gauche en novembre dernier après un violent tacle de Luis Diaz, l’international marocain a cette fois-ci été victime d'une déchirure au niveau des ischio lors de la demi-finale aller de Ligue des champions, l’obligeant à devoir faire une croix sur le match retour ce mercredi. Un gros coup dur pour Luis Enrique et le PSG.

Fabian Ruiz au milieu face au Bayern ? Comme cela fut le cas en début de saison, Warren Zaïre-Emery devrait remplacer Achraf Hakimi sur le flanc droit de la défense, mais que va décider Luis Enrique pour l’entrejeu ? De retour après trois mois d’absence pour un problème au genou gauche, Fabian Ruiz part favori pour débuter le choc contre le Bayern Munich. Un pari risqué aux yeux de Laurent Fournier, pas emballé à l’idée de voir débuter l'Espagnol, « longtemps blessé et vu le rythme attendu, c'est chaud ».