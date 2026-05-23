RC Lens : La grosse annonce sur l’avenir de Pierre Sage !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vendredi soir, le RC Lens a remporté la Coupe de France pour la première fois de son histoire après avoir battu l'OGC Nice en finale (3-1). Les Sang et Or concluent une saison exceptionnelle pour la première de Pierre Sage. L'ancien entraîneur de l'OL s'est bien intégré à Lens mais à l'approche du mercato estival, d'autres clubs qui lui portent beaucoup d'intérêt pourraient le convaincre de partir.

Recruté l'été dernier au RC Lens, Pierre Sage n'a pas mis longtemps avant de confirmer ses très belles qualités en tant qu'entraîneur. Le coach de 47 ans a su mener ses hommes vers la 2ème place de Ligue 1 juste derrière le PSG et ce titre en Coupe de France, une grande première historique. Forcément, cela pourrait donner des idées à d'autres clubs de le recruter. Joseph Oughourlian en a dévoilé un peu plus sur les ambitions du club quant à Pierre Sage.

Pierre Sage prêt à continuer avec Lens ? Interrogé à chaud après la victoire du club vendredi, Pierre Sage a avoué qu'il y avait des contacts le concernant. Joseph Oughourlian, le président du RC Lens, a bien envie qu'il reste avec les Nordistes. « Je pense que Pierre va continuer avec le club. Maintenant, Pierre comme n'importe quel joueur du RC Lens sont des gens qui sont aujourd'hui très convoités. Nous, on ne fera pas de folie et on se mettra pas à payer des salaires qui ne correspondent pas à ce qu'on s'est fixé au niveau du club » a-t-il déclaré en zone mixte, comme rapporté par RMC Sport.