Coupe du Monde 2026 : «Je n’ai pas arrêté de pleurer», les confidences de Neymar après sa sélection !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Lundi soir, Carlo Ancelotti a officialisé sa liste des 26 Brésiliens sélectionnés pour la Coupe du Monde 2026. L’Italien a régalé de nombreux fans en sélectionnant Neymar. Bien que diminué, la star de 34 ans est déterminée pour ce mondial. Quelques jours après cette heureuse nouvelle, l’ancienne vedette du PSG est revenue sur cette convocation.

C’est fait pour Neymar ! Alors que pendant de longs mois, la participation de la star de 24 ans pour la Coupe du Monde était clairement incertaine, l’ancienne vedette du PSG et du FC Barcelone a finalement été sélectionnée par Carlo Ancelotti ce lundi. Neymar sera donc bien de la partie aux États-Unis cet été, et va prendre part à son quatrième mondial avec la Seleção, dont il est le meilleur buteur.

« Je n’ai pas arrêté de pleurer toute la nuit » Aperçu en train de pleurer entouré de proches au moment où Carlo Ancelotti a annoncé son nom à la fin de sa liste lundi soir, Neymar est revenu ce samedi sur cette convocation, qui l’a profondément ému. « C’était définitivement quelque chose que je n’attendais pas, je n’aurais jamais imaginé la réaction de tout le monde, je n’aurais vraiment jamais pu l’imaginer. C’était incroyable. Je me suis couché à 6 heures du matin, en regardant toutes les vidéos, je n’ai pas arrêté de pleurer toute la nuit », a ainsi confié le joueur de Santos dans des propos rapportés par Brasil Football.