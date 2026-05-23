Officiel : Arthur Fils à Roland-Garros, c’est terminé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Les rumeurs de ces derniers jours concernant Arthur Fils n'ont cessé de monter en intensité. Samedi, le Français de 21 ans, 19ème mondial, a annoncé son forfait à la veille du début de Roland-Garros où il devait affronter Stan Wawrinka au premier tour. Trois mois après son retour sur le circuit après une longue blessure, le voilà à nouveau trahi par son corps. Il explique sa décision.

En grande forme ces dernières semaines, Arthur Fils arrivait avec de sérieuses références sur terre battue. 5ème à la Race, le classement qui prend en compte les résultats accumulés depuis le début de l'année, le Français nourrissait de grands espoirs pour Roland-Garros, encore plus depuis le forfait de Carlos Alcaraz. Samedi, le Grand Chelem parisien perd encore une tête d'affiche puisque Fils s'est présenté face à la presse pour se retirer du tournoi. Son abandon lors de son premier match à Rome n'était donc pas par simple précaution...

Arthur Fils encore blessé L'année dernière, Arthur Fils avait dû déclarer forfait après sa victoire au 2ème tour en raison de douleurs au dos. Cette blessure l'a finalement éloigné des courts pendant des mois. La nature de cette blessure serait différente cette fois-ci, mais elle l'empêche de défendre ses chances pleinement. « Des douleurs m’ont dérangé à Rome et je n’ai pas voulu prendre de risques. Depuis, j’ai eu beaucoup de douleurs et je n’ai pas pu m’entraîner pendant deux semaines. Là, je ne serai pas à 100 % de ma forme si je m’aligne. Je ne prendrai pas de risques comme j’ai fait l’année dernière. Je ne veux pas être stupide » explique le numéro 1 français en conférence de presse. Il s'agirait plutôt de la hanche cette fois.