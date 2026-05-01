Avant le choc à Madrid, Arthur Fils prévient Jannik Sinner : «Ça va être une bonne bagarre»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce vendredi à 16h, le numéro 1 français Arthur Fils défie le numéro 1 mondial Jannik Sinner en demi-finales du Masters 1000 de Madrid. Le 25ème mondial enchaîne après son succès à Barcelone et ce duel au sommet pourrait se répéter dans les prochaines semaines au vu du niveau affiché. Dans cette rencontre qui a des allures de répétition générale à un mois de Roland-Garros, Arthur Fils compte bien tout donner sur le terrain pour tenter de décrocher sa première finale dans cette catégorie de tournoi.

Vainqueur en quarts de finale (6/3 6/4) du Tchèque Jiri Lehecka, 14ème mondial, Arthur Fils poursuit son parcours sans faute depuis le début de la saison de terre battue. Toujours invaincu après son titre à Barcelone, il va retrouver un joueur qui n'a également pas connu la défaite sur ocre en 2026 : Jannik Sinner. L'Italien, numéro 1 mondial, sort d'un titre à Monte-Carlo face à Carlos Alcaraz. Le défi est de taille pour le Français, qui attend ce choc avec impatience.

« Ça va être un match avec une grosse intensité » Impressionnant depuis son retour de blessure, Arthur Fils enchaîne les grosses performances. Demi-finaliste au Masters 1000 de Miami, il retrouve le dernier carré à Madrid dans cette catégorie avec l'ambition de viser plus haut. Pour cela, il faudra battre Jannik Sinner ce vendredi. Et le Français semble avoir les armes. « Je n'ai pas perdu un match sur terre, lui non plus. Il a beaucoup de confiance, moi aussi. J'espère que ça va être une bonne bagarre. Franchement, je pense que va être sympa ! Je sais que je peux faire tourner les matches comme ça, j'en suis capable. Ça va être un match avec une grosse intensité. Il joue très bien en ce moment. J'ai regardé son match contre Jodar, ça aurait pu basculer pas mal de fois pour Jodar, mais il est très fort mentalement donc il le tient. Il va falloir que je sois à fond de A à Z. Je vais avoir des chances, il faudra juste que je les prenne » déclare-t-il d'après des propos rapportés par L'Equipe.