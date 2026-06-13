Lucas Hernandez a «souffert» : Les deux joueurs du PSG qui lui ont fait très mal

Alexis Brunet

Mardi soir contre le Sénégal, l’équipe de France effectuera son entrée en lice dans la Coupe du monde. Didier Deschamps se demande encore qui titulariser entre Désiré Doué et Bradley Barcola sur l’aile droite pour ce grand rendez-vous. Ce qui est certain en tout cas, c’est que les deux joueurs du PSG ont fait souffrir leur compatriote et coéquipier Lucas Hernandez.

Alors que la Coupe du monde 2026 a officiellement commencé jeudi soir avec le match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud (2-0), l’équipe de France fera elle ses grands débuts mardi soir avec une opposition face au Sénégal. Une rencontre attendue par des millions de Français et pour laquelle Didier Deschamps a encore quelques interrogations.

Doué et Barcola ont fait souffrir Lucas Hernandez Alors que Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise devraient être titularisés, Didier Deschamps hésiterait encore entre Désiré Doué et Bradley Barcola pour la dernière place en attaque, même si l’ancien Rennais aurait une petite longueur d’avance à en croire les informations de RMC Sport. Présent en conférence de presse ce vendredi, Lucas Hernandez s’est lui montré élogieux envers ses deux compatriotes et coéquipiers à Paris, qui l’ont beaucoup fait souffrir. « Les deux ont des qualités extraordinaires, ils le montrent à chaque match. Désiré est plus un joueur technique ballon au pied capable de faire des un contre un à tout moment. Bradley, c'est plus la profondeur, avec une vitesse. A l'entraînement, j'ai souffert. Ce sont deux joueurs extraordinaires. Tous les attaquants ont une qualité énorme. »