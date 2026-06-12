Equipe de France - Kylian Mbappé prépare sa revanche : «Il va faire fermer des bouches»

Alexis Brunet

Cette saison, le Real Madrid n’a remporté aucun titre et forcément, Kylian Mbappé a été fortement critiqué pour cela. L’attaquant de 27 ans peut toutefois sauver son année en mettant la main sur une nouvelle Coupe du monde cet été. Selon Éric Di Meco, l’ancien joueur du PSG va réaliser une grande compétition et il va faire fermer des bouches.

Mardi 16 juin, l’équipe de France fera son entrée dans la Coupe du monde. Les Bleus affronteront le Sénégal et par la suite ils devront défier la Norvège et l’Irak. Menée par Kylian Mbappé, la troupe de Didier Deschamps fait partie des favoris, notamment en raison de son potentiel offensif, mais il faudra tout de même faire attention pour éviter l’accident.

« C’est lui qui va tout prendre » L’équipe de France arrive donc sûre d’elle aux États-Unis, mais une catastrophe n’est pas inévitable comme lors de la Coupe du monde 2002 par exemple. Selon Éric Di Meco, qui s’est exprimé dans le Super Moscato Show, le joueur du Real Madrid va donc devoir briller car si cela se passe mal, il pourrait faire l’objet de très nombreuses critiques. « Mbappé, il a toujours la pression. Quand tu as son statut, quand tu as sa personnalité, quand tu as ses antécédents, quand tu as son ambition, tu as obligatoirement la pression. Et d’ailleurs il se la met et il la recherche, donc moi il n’y a pas de soucis par rapport à ça. Ces mecs-là, ils jouent toujours gros parce qu’ils veulent tout gagner. Après il faut savoir que Mbappé, si ça tourne mal pour l’équipe de France et que lui est moyen, c’est lui qui va tout prendre. Personne va parler d’Upamecano, de Rabiot… Un peu de Deschamps oui, mais Deschamps il va partir dans pas longtemps. Celui qui va focaliser l’attention si ça perd ou si ça gagne, c’est lui. Donc il le sait, c’est l’histoire de sa vie. Il accepte les règles et si jamais ça tourne mal et que lui il ne fait pas une bonne Coupe du monde, eh bien oui, surtout après deux ans au Real Madrid sans avoir rien gagné. »