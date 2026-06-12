Les vacances ensemble sont déjà réservées : L’information d’un journaliste sur les plans de Mbappé et Dembélé après la Coupe du monde

Mardi 16 juin, l’équipe de France fera son entrée dans la Coupe du monde face au Sénégal. Les Bleus disputeront par la suite deux matchs de poule face à la Norvège et à l’Irak et ils pourraient être occupés jusqu’au 19 juillet s’ils se hissent jusqu’en finale. Par la suite, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont prévu de partir en vacances ensemble selon les indiscrétions d’un journaliste.
Si la Coupe du monde a débuté jeudi soir avec le match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud (2-0), il faudra attendre mardi soir pour voir l’équipe de France à l’action. Les Bleus débuteront leur mondial avec un affrontement face au Sénégal, puis ils défieront l’Irak le 22 juin et ils termineront leur phase de poule le 26 juin contre la Norvège.
Une possible finale le 19 juillet
La phase de poule se finira donc le 26 juin pour l’équipe de France, mais pas forcément la compétition. Si les Bleus se qualifient, ils devront d’abord passer par un seizième de finale qui aura lieu le 30 juin, puis il y aura les huitièmes, les quarts et les demi jusqu’à une potentielle finale le 19 juillet prochain au MetLife Stadium à New York.
Mbappé et Dembélé partiront en vacances ensemble
Après la compétition, les joueurs de l’équipe de France auront le droit à des vacances bien méritées et certains ont déjà tout prévu. A en croire le journaliste de RTL Morad Djabari, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé passeront quelques jours de repos ensemble. « Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, par exemple, à l’issue de la Coupe du monde vont aller en vacances ensemble. Ils ont déjà réservé leurs vacances avec d’autres joueurs de l’équipe de France, ça sera un petit groupe. C’est vous dire à quel point Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sont proches. C’est vraiment des amis et Ousmane Dembélé, même s’il est Ballon d’or, on donne ses références en équipe de France, il en a pas tellement. En équipe de France, il n’est qu’à sept buts malgré sa longévité. Il sait, Ousmane Dembélé, qu’il a besoin d’un Kylian Mbappé en pleine forme pour aller le plus loin possible dans cette compétition. » Tous les Français espèrent que ces vacances débuteront après le 19 juillet.