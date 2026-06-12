Les vacances ensemble sont déjà réservées : L’information d’un journaliste sur les plans de Mbappé et Dembélé après la Coupe du monde

Alexis Brunet

Mardi 16 juin, l’équipe de France fera son entrée dans la Coupe du monde face au Sénégal. Les Bleus disputeront par la suite deux matchs de poule face à la Norvège et à l’Irak et ils pourraient être occupés jusqu’au 19 juillet s’ils se hissent jusqu’en finale. Par la suite, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont prévu de partir en vacances ensemble selon les indiscrétions d’un journaliste.

Si la Coupe du monde a débuté jeudi soir avec le match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud (2-0), il faudra attendre mardi soir pour voir l’équipe de France à l’action. Les Bleus débuteront leur mondial avec un affrontement face au Sénégal, puis ils défieront l’Irak le 22 juin et ils termineront leur phase de poule le 26 juin contre la Norvège.

Une possible finale le 19 juillet La phase de poule se finira donc le 26 juin pour l’équipe de France, mais pas forcément la compétition. Si les Bleus se qualifient, ils devront d’abord passer par un seizième de finale qui aura lieu le 30 juin, puis il y aura les huitièmes, les quarts et les demi jusqu’à une potentielle finale le 19 juillet prochain au MetLife Stadium à New York.