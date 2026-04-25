Roland-Garros - «Il sera un très gros outsider» : Sans Carlos Alcaraz, Marion Bartoli y croit pour Arthur Fils !

A un mois du début de Roland-Garros, le tournoi vient d'apprendre une mauvaise nouvelle avec le forfait du tenant du titre Carlos Alcaraz. Le numéro 2 mondial, blessé au poignet droit, s'était incliné il y a deux semaines face à son rival Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Monte-Carlo, avant de se retirer en cours de tournoi à Barcelone. Sans lui, d'autres joueurs pourraient s'illustrer lors de la quinzaine parisienne, à commencer par Arthur Fils !
Vendredi, la planète tennis a connu un petit tremblement de terre avec l'annonce du forfait de Carlos Alcaraz. Le joueur espagnol de 22 ans, qui domine le circuit avec Jannik Sinner, ne sera pas présent pour défendre son titre. Alors qu'une nouvelle finale avec l'Italien aurait été très attendue à Roland-Garros, cela ouvre la porte à d'autres joueurs pour essayer de réaliser un gros parcours. Le Français Arthur Fils, en grande forme en ce moment, a ses chances d'après Marion Bartoli.
Arthur Fils, une vraie chance à Roland-Garros ?
Blessé l'année dernière, Arthur Fils enchaîne les performances remarquées depuis son retour à la compétition en février. Le Français de 21 ans vient de gagner le tournoi ATP 500 de Barcelone la semaine dernière et affiche un niveau de jeu époustouflant. A un mois de Roland-Garros, il apparaît comme l'un des joueurs capables d'aller très loin dans le Grand Chelem parisien. « Il a plein de signes positifs montrant qu'il est en train de s'installer comme un très gros outsider potentiel à Roland-Garros. Il sera attendu à Roland-Garros. Tous ces matchs qu'on va gagner à l'arrache, à la bagarre sans toujours jouer son meilleur tennis mais en trouvant des solutions, ça vous donne énormément de capacités à faire face à toutes les situations » déclare Marion Bartoli dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC.
Sans Alcaraz, Arthur Fils a une chance
Touché l'année dernière au 2ème tour de Roland-Garros, Arthur Fils avait dû déclarer forfait avant son troisième tour. Il a dû s'absenter de longs mois du circuit pour soigner son dos et est revenu après l'Open d'Australie cette année. Il sera à coup sûr l'un des hommes à suivre surtout en l'absence de Carlos Alcaraz. « Après, bien sûr, il y a la difficulté d'un tournoi du Grand Chelem dans un format différent. Il n'a plus joué sur ce format depuis le dernier Roland-Garros donc il n'a pas les points de repères. Toute cette dynamique qui est différente, il faut la reprendre. Mais il a plein de signaux positifs montrant qu'il sera capable de gérer ça » enchaîne la lauréate du tournoi de Wimbledon en 2013. Arthur Fils devra d'abord continuer son aventure au Masters 1000 de Madrid, où il s'est qualifié pour le troisième tour, avant d'enchaîner avec celui de Rome dans deux semaines. Tout en surveillant le tirage au sort du tableau de Roland-Garros, où il faudra peut-être espérer ne pas tomber dans la partie de tableau de Jannik Sinner...