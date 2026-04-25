Roland-Garros - «Il sera un très gros outsider» : Sans Carlos Alcaraz, Marion Bartoli y croit pour Arthur Fils !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A un mois du début de Roland-Garros, le tournoi vient d'apprendre une mauvaise nouvelle avec le forfait du tenant du titre Carlos Alcaraz. Le numéro 2 mondial, blessé au poignet droit, s'était incliné il y a deux semaines face à son rival Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Monte-Carlo, avant de se retirer en cours de tournoi à Barcelone. Sans lui, d'autres joueurs pourraient s'illustrer lors de la quinzaine parisienne, à commencer par Arthur Fils !

Vendredi, la planète tennis a connu un petit tremblement de terre avec l'annonce du forfait de Carlos Alcaraz. Le joueur espagnol de 22 ans, qui domine le circuit avec Jannik Sinner, ne sera pas présent pour défendre son titre. Alors qu'une nouvelle finale avec l'Italien aurait été très attendue à Roland-Garros, cela ouvre la porte à d'autres joueurs pour essayer de réaliser un gros parcours. Le Français Arthur Fils, en grande forme en ce moment, a ses chances d'après Marion Bartoli.

🗣💬"À l'arrache, à la bagarre, il a trouvé des solutions. II a fait tout ce qu'il fallait pour renverser la situation. Cela va lui permettre d'avoir des certitudes avant Roland-Garros."@bartoli_marion salue la résilience d'Arthur Fils, vainqueur au forceps de Buse à Madrid. pic.twitter.com/vJ1VDMVTPq — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) April 25, 2026

Arthur Fils, une vraie chance à Roland-Garros ? Blessé l'année dernière, Arthur Fils enchaîne les performances remarquées depuis son retour à la compétition en février. Le Français de 21 ans vient de gagner le tournoi ATP 500 de Barcelone la semaine dernière et affiche un niveau de jeu époustouflant. A un mois de Roland-Garros, il apparaît comme l'un des joueurs capables d'aller très loin dans le Grand Chelem parisien. « Il a plein de signes positifs montrant qu'il est en train de s'installer comme un très gros outsider potentiel à Roland-Garros. Il sera attendu à Roland-Garros. Tous ces matchs qu'on va gagner à l'arrache, à la bagarre sans toujours jouer son meilleur tennis mais en trouvant des solutions, ça vous donne énormément de capacités à faire face à toutes les situations » déclare Marion Bartoli dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC.