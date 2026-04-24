Roland-Garros : Le scénario catastrophe est confirmé, Alcaraz met fin au suspense

Le 18 mai prochain débutera Roland-Garros et cette année il manquera un gros nom. Ce vendredi, Carlos Alcaraz a déclaré sur ses réseaux sociaux qu’il allait devoir faire l’impasse sur le tournoi parisien. Le numéro deux mondial est blessé au poignet et il va également louper Rome. Il ne peut pas encore dire quand il sera de retour sur les courts.
Chaque année, Roland-Garros est une étape très importante pour les meilleurs joueurs de tennis du monde. Remporter le tournoi parisien est un rêve pour beaucoup et Carlos Alcaraz a déjà eu cette chance à deux reprises en 2024 et 2025. Malheureusement, l’Espagnol ne pourra pas tenter le triplé cette année.
Alcaraz renonce à Roland-Garros
Par le biais d’un post sur ses réseaux sociaux, Carlos Alcaraz a annoncé la terrible nouvelle. Blessé, le numéro deux mondial ne pourra pas se rendre à Paris en mai prochain. « Après les résultats des tests effectués aujourd'hui, nous avons décidé que le plus prudent était de faire preuve de prudence et de ne pas participer à Rome et Roland-Garros, en attendant d'évaluer l'évolution pour décider quand nous reprendrons la compétition sur le court. C'est un moment compliqué pour moi, mais je suis sûr que nous en sortirons plus forts d’ici. »
Une blessure au poignet droit pour Alcaraz
C’est une nouvelle qui n’est pas forcément si surprenante que cela. L’Espagnol avait déjà dû déclarer forfait pour l’ATP 500 de Barcelone la semaine dernière et il s’était également retiré du Masters 1000 de Madrid. Cette blessure au poignet droit semble donc être plus sérieuse que prévu pour le numéro deux mondial, qui n’a toutefois pas précisé s’il allait devoir se faire opérer. Alcaraz n’évoque pas non plus de date de retour alors que Wimbledon débutera le 29 juin, un tournoi qu’il a là aussi remporté à deux reprises, en 2024 et en 2025.