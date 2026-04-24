Roland-Garros : Le scénario catastrophe est confirmé, Alcaraz met fin au suspense

Alexis Brunet

Le 18 mai prochain débutera Roland-Garros et cette année il manquera un gros nom. Ce vendredi, Carlos Alcaraz a déclaré sur ses réseaux sociaux qu’il allait devoir faire l’impasse sur le tournoi parisien. Le numéro deux mondial est blessé au poignet et il va également louper Rome. Il ne peut pas encore dire quand il sera de retour sur les courts.

Chaque année, Roland-Garros est une étape très importante pour les meilleurs joueurs de tennis du monde. Remporter le tournoi parisien est un rêve pour beaucoup et Carlos Alcaraz a déjà eu cette chance à deux reprises en 2024 et 2025. Malheureusement, l’Espagnol ne pourra pas tenter le triplé cette année.

Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de… pic.twitter.com/U6PhjtXnBX — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) April 24, 2026

Alcaraz renonce à Roland-Garros Par le biais d’un post sur ses réseaux sociaux, Carlos Alcaraz a annoncé la terrible nouvelle. Blessé, le numéro deux mondial ne pourra pas se rendre à Paris en mai prochain. « Après les résultats des tests effectués aujourd'hui, nous avons décidé que le plus prudent était de faire preuve de prudence et de ne pas participer à Rome et Roland-Garros, en attendant d'évaluer l'évolution pour décider quand nous reprendrons la compétition sur le court. C'est un moment compliqué pour moi, mais je suis sûr que nous en sortirons plus forts d’ici. »