Carlos Alcaraz inquiète à quelques semaines de Roland-Garros : Sa participation en grand danger ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir abandonné lors du Tournoi de Barcelone, Carlos Alcaraz a également dû renoncer à participer au Masters 1000 de Madrid. Touché au poignet, l'Espagnol va devoir se reposer, mais voilà que cette blessure intervient à quelques semaines de Roland-Garros. Le tenant du titre sera-t-il remis sur pied pour défendre sa couronne sur la terre battue parisienne ? Quelques doutes subsistent.

Le deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison approche. Après l'Open d'Australie, les stars du circuit ATP et WTA ont rendez-vous prochainement à Roland-Garros sur la terre battue parisienne. Qui succèdera notamment à Carlos Alcaraz, vainqueur de l'édition 2025 ? L'Espagnol excelle sur cette surface, mais voilà que cette année, il pourrait bien ne pas être là. La raison ? Un pépin physique. Blessé au poignet, Alcaraz a dû abandonner lors du Tournoi de Barcelone, remporté par Arthur Fils, renonçant par la même occasion à participer au Masters 1000 de Madrid.

Carlos Alcaraz blessé et forfait pour un tournoi : La tuile avant Roland-Garros ! https://t.co/EoeYrn8s2R — le10sport (@le10sport) April 17, 2026

« Moi je n’ai pas joué pendant deux mois environ » L'état physique de Carlos Alcaraz inquiète donc alors que Roland-Garros débutera le 18 mai prochain. L'Espagnol sera-t-il remis à 100% ? Rapporté par RMC, Feliciano López a fait part de ses doutes quant à son compatriote ibérique : « J’espère qu’il sera là. J’ai déjà eu cette lésion. Je ne sais pas pour lui mais moi je n’ai pas joué pendant deux mois environ. Je ne pouvais presque pas tenir la raquette avec ma main et lui, il a terminé le match. Je n’en ai parlé ni avec lui ni avec le staff médical mais ce que l’on peut entendre, c’est qu’il s’agit d’une lésion très courante au tennis. Je crois qu’il a le tendon du poignet un peu inflammé. Je pense et j’espère qu’il n’est pas rompu. Maintenant, il doit récupérer car ce n’est pas une lésion musculaire due à un surmenage ».