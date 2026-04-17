Carlos Alcaraz blessé et forfait pour un tournoi : La tuile avant Roland-Garros !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Carlos Alcaraz ne manque pas d’ambition à l’approche de Roland-Garros (24 mai au 7 juin), mais dans quel état se présentera l’Espagnol, touché au poignet droit ? À un mois de l’événement se déroulant à Paris, du côté de la Porte d’Auteuil, une mauvaise nouvelle est tombée pour le tenant du titre.

Vainqueur de Roland-Garros en 2025, Carlos Alcaraz se prépare à venir défendre son titre à Paris, mais dans quel état ? L’Espagnol n’est toujours pas de sa blessure au poignet droit qui l’avait contraint à se retirer du tournoi ATP 500 de Barcelone il y a quelques jours. « C’est une blessure plus sérieuse que ce à quoi on s’attendait, et je dois écouter mon corps. C’est avec une grande tristesse que je dois rentrer à la maison, pour être dans la meilleure condition physique le plus rapidement possible », avait-il déclaré. Alcaraz doit cette fois-ci faire l’impasse sur le Masters 1000 de Madrid, à quelques semaines du Grand Chelem parisien.

Hay noticias que cuesta muchísimo dar. Madrid es casa, uno de los lugares más especiales del calendario para mí, y por eso me duele tanto no poder jugar aquí por segundo año consecutivo. Me duele especialmente no poder estar delante de mi gente, en un torneo que es tan especial.… pic.twitter.com/Qr6bznFJod — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) April 17, 2026

« Il y a des nouvelles qui sont très difficiles à donner » « Il y a des nouvelles qui sont très difficiles à donner, a indiqué Alcaraz sur ses réseaux sociaux. Madrid est à la maison, l’un des endroits les plus spéciaux du calendrier pour moi, et c’est pourquoi ça me fait si mal de ne pas pouvoir jouer ici pour la deuxième année consécutive. Ça me fait particulièrement mal de ne pas pouvoir être devant mes supporters, dans un tournoi si spécial. Merci pour l’amour de toujours et j’espère que nous nous verrons bientôt ».