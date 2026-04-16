Soirée avec Matt Pokora, primes aux vainqueurs… Roland-Garros révèle ses secrets pour son édition 2026

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Roland-Garros est un rendez-vous très attendu à chaque saison de tennis. Pour ce qui est de l’édition 2026, le coup d'envoi sera donné le 24 mai et le tournoi durera jusqu’au 7 juin. Le compte à rebours est donc lancé avant de voir les stars du circuit ATP et WTA sur la terre battue parisienne. Et voilà qu’Amélie Mauresmo, directrice du tournoi de Roland-Garros a dévoilé ce qui nous attendait pour cette année.

Après l’Open d’Australie, le deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison de tennis se tiendra d’ici quelques semaines. A partir du 24 mai prochain, le rendez-vous est donné à Porte d’Auteuil pour l’un des tournois les plus attendus : Roland-Garros. Les stars du circuit ATP et WTA vont donc s’expliquer sur la terre battue parisienne pour savoir qui succèdera à Carlos Alcaraz et Coco Gauff. Gaël Monfils sera de la partie pour ce Roland-Garros qui sera le dernier de sa carrière. Pour l’occasion, un bel hommage lui sera rendu avec des nombreuses conviées pour l’occasion.

A night of celebration, tennis, music and fun!



Don’t miss the Gael & Friends night on Court Philippe-Chatrier, tickets on sale at 2 PM 🎟️https://t.co/Sotg9ceTMr | #RolandGarros pic.twitter.com/SCkM2OeRd1 — Roland-Garros (@rolandgarros) April 16, 2026

Une fête spéciale pour la dernière de Gaël Monfis Gaël Monfils sera donc mis à l'honneur pour son dernier Roland-Garros. Amélie Mauresmo, directrice du tournoi, a dévoilé ce qui était alors prévu pour l'occasion. Rapportée par L'Equipe, l'ancienne championne française a confié qu’une soirée serait organisée le 21 mai sur le Central à partir de 19h30 : « Il y aura plein de choses dans cette soirée, dont des doubles mixtes et bien sûr du show, comme sait faire Gaël (avec notamment les artistes Matt Pokora, Martin Solveig et Franglish). Les bénéfices de cette soirée seront reversés à des associations de la FFT et d'autres choisies par Gaël. Ce sera aussi l'occasion de le remercier pour toutes ces années passées à Roland-Garros ». Gaël Monfils bénéficiera également d’une cérémonie à l’issue de son dernier match à Roland-Garros, au même titre que Stan Wawrinka.