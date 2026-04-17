Tennis : Arthur Fils, le successeur de Yannick Noah enfin trouvé 43 ans après ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que la France excelle dans de nombreux sports, on ne peut pas forcément en dire autant pour le tennis. En effet, les joueurs et joueuses tricolores ont énormément de mal à s’imposer au plus haut niveau. Pour trouver trace d’un Français vainqueur d’un tournoi du Grand Chelem, il faut remonter à l’édition 1983 de Roland-Garros remportée par Yannick Noah. Mais voilà que 43 plus tard, Arthur Fils pourrait mettre fin à cette attente.

Richard Gasquet, Jo-Wilfried Tsonga, Gaël Monfils… La France a pu compter sur de bons joueurs de tennis ces dernières années, mais voilà qu’aucun n’a été assez bon pour aller faire tomber les plus grands pour remporter un tournoi du Grand Chelem. En 1983, Yannick Noah remportait Roland-Garros et depuis, aucun joueur français n’a réussi à imiter celui qu’on a ensuite vu s’épanouir dans le monde de la musique. Le successeur de Noah est donc toujours recherché et voilà qu’il pourrait se nommer Arthur Fils.

FILS EN QUARTS 💥



Arthur Fils domine Brandon Nakashima et devient le premier Français à atteindre trois quarts de finale consécutifs au tournoi ATP 500 de Barcelone.



Il défiera le n°9 mondial Lorenzo Musetti pour une place dans le dernier carré. 🇫🇷⚔️ pic.twitter.com/Ct5IlhTP7R — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) April 16, 2026

« Ça serait exceptionnel d’avoir le succession de Yannick » A 21 ans, Arthur Fils fait partie de cette nouvelle génération prometteuse. Mais le Français est-il assez talentueux pour aller chercher un Grand Chelem et succéder à Yannick Noah ? Alizée Cornet y croit. En effet, au micro de RMC, l’ancienne joueuse de tennis a confié concernant Arthur Fils : « Il a déjà gagné pas mal de titres, je ne sais pas combien au total, mais il a gagné des 500, 1000 je ne suis pas sûre. Il est très jeune et il a déjà gagné des joueurs du top 5. Moi, si je devais parier sur 5 joueurs, 5 jeunes joueurs qui dans le futur vont remporter un Grand Chelem, Arthur Fils en ferait partie. Pour moi, il a toutes les qualités. Ce sont qui les autres ? Fonseca, Musetti, des joueurs comme ça. Arthur a cette trempe de vainqueur de Grand Chelem, de part son jeu. En plus, ce qui est bien avec Arthur c’est que c’est un bon joueur de terre battue. On peut rêver potentiellement à un Roland-Garros un jour. Ça serait exceptionnel d’avoir le succession de Yannick. Mais surtout, il a les qualités mentales. Il a une détermination hors-norme; Il a une grinta incroyable. Et il est très ambitieux et il ne s’en cache pas. Je pense que pour arriver à gagner un Grand Chelem, il faut avoir cette ambition et cette croyance qu’on peut y arriver ».