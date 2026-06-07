Mercato : Deux stars du PSG au Real Madrid ? Le verdict est tombé

Axel Cornic

Les succès récents du Paris Saint-Germain ont fait beaucoup de bruit et font déjà parler en ce mercato estival. Les plus grands clubs de la planète aimeraient en effet avoir les joueurs de Luis Enrique et c’est notamment le cas pour Vitinha et João Neves, désormais considéré comme deux des meilleurs milieux de terrain sur la scène internationale.

Comme l’année dernière, le PSG a remporté la Ligue des Champions. Et comme l’année dernière, Luis Enrique semble vouloir garder une équipe inchangée, avec très peu de départs ou d’arrivées. Cela concerne évidemment les meilleurs éléments de l’équipe...

Le Real Madrid rembarré par le PSG Titulaires indiscutables à Paris, Vitinha et João Neves se sont affirmés parmi les meilleurs joueurs de la planète. Hors de question donc pour le PSG de les laisser partir, même quand le Real Madrid frappe à la porte. D’après les informations de Fabrizio Romano, le club parisien aurait clairement expliqué ne pas avoir l’intention de vendre les deux internationaux portugais, essentiels dans le dispositif de Luis Enrique. Les deux pourraient rapporter pas moins de 280M€, mais l’argent n’est évidemment pas un argument valable pour le club parisien et on ne voit donc pas comment les Madrilènes pourraient changer la situation.