Vitinha ou Joao Neves au Real Madrid : «Ils ne sont pas à vendre», la réponse cash du PSG !

Pierrick Levallet

Tout juste sorti d’une saison blanche, le Real Madrid entendrait bouger sur le mercato pour éviter de revivre le même scénario. Les Merengue souhaiteraient piocher au PSG, puisque Vitinha et Joao Neves feraient rêver Florentino Pérez. Le club de la capitale a toutefois déjà fermé la porte pour les transferts des deux internationaux portugais.

Afin d’éviter de revivre une saison blanche, le Real Madrid devrait se montrer plutôt actif sur le marché des transferts. Le club madrilène entendrait recruter un nouvel entraîneur et construire une nouvelle équipe en y apportant quelques renforts. Les Merengue envisageraient d’ailleurs de piocher au PSG cet été, puisque Vitinha et Joao Neves feraient saliver Florentino Pérez. Mais les Rouge-et-Bleu se sont déjà montrés très clairs sur le sujet.

«Les portes du PSG sont fermées» « Pourquoi le Real Madrid veut Vitinha et pas Joao Neves ? Ce sont deux joueurs qui restent sur la liste de rêve de Florentino Pérez. Il les aime, ce sont des joueurs portugais, et José Mourinho les aime aussi. Mais je comprends que les portes du PSG sont fermées pour ces deux joueurs, et l’argent ne les ouvrira pas. Le PSG fait savoir qu’ils ne sont pas à vendre » a d’abord expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.