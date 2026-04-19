Tennis - Arthur Fils : Un journaliste de RMC attaqué et insulté sur les réseaux

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que Roland-Garros approche, tous les regards se tournent vers Arthur Fils. Le Français pourrait-il être le successeur de Yannick Noah que tout le monde attend ? Ces dernières heures, sur RMC, un débat concernant le jeune joueur français a suscité de nombreuses réactions. Et voilà que ça a même dérapé puisqu’un journaliste a été vivement attaqué à la suite de son avis.

A 21 ans, Arthur Fils est annoncé comme le futur du tennis français. Se pose alors la question de savoir s’il a le niveau pour remporter ou non un tournoi du Grand Chelem. Sera-t-il le successeur de Yannick Noah, vainqueur de Roland-Garros en 1983 ? Ce samedi, sur RMC, Simon Dutin a livré son regard sur Arthur Fils et ses propos ne sont clairement pas passés inaperçus : « Ce n’est pas parce que tu as envie de gagner que tu gagnes dans le sport. Je force un petit peu le trait mais je ne suis pas ennemi des intérêt du tennis français, je roule dans le trains des joueurs et des joueuses du tennis français et je me réjouis de leurs succès. Ils sont simplement trop rares à mes yeux. Je suis trop souvent déçu car on met la charrue avant les boeufs. Cela fait trois ans qu’on nous explique qu’Arthur Fils est un phénomène mais il se blesse parfois en ouvrant le placard de sa cuisine donc ça me dérange un peu lorsqu’on a un jeu aussi physique. Ce n’est pas que j’ai peur d’être déçu, c’est que j’en ai marre d’être déçu. Quand tu regardes le palmarès d’Arthur Fils, c’est d’avoir failli battre Alcaraz à Monte‐Carlo en 2025. C’est la plus belle ligne de son palmarès. Je suis en colère contre notre corporation qui n’a rien à se mettre sous la dent. Il manque du gras pour parler d’un phénomène. Sur Roland, je ne discute pas avant les quarts ! ».

Tennis : Arthur Fils, le successeur de Yannick Noah enfin trouvé 43 ans après ? https://t.co/LDWuy4Qb0D — le10sport (@le10sport) April 17, 2026

« Il a été attaqué sur Instagram, je viens de l’apprendre » Mais voilà que cet avis de Simon Dutin n’a pas plu à tout le monde. Les commentaires virulents se sont alors multipliés sur les réseaux sociaux. Spécialiste du tennis sur RMC, Eric Salliot a souhaité prendre la défense de son collègue. Ce dimanche, lors des Grandes Gueules du Sport, il a ainsi réagi : « Revenons sur ce débat enflammé. Avec le recul, 24 heures plus tard, cette petite pastille a eu son petit succès populaire. C’est indéniable. Mais je n’ai pas aimé, il y a des commentaires qui ne sont pas sympas envers Simon. Il a été attaqué sur Instagram, je viens de l’apprendre. Ça ne me fait pas rire, je n’aime pas les conflits. Dans les commentaires, il y a eu des trucs outranciers et il y en a un qui m’a fait rigoler, vous allez comprendre pourquoi. Un commentaire au hasard : « Encore un qui ouvre sa gueule alors que le seul sport qui pratique c’est de descendre les escaliers de son immeuble ». Mais attendez les gars, celui qui était la plume de L’Equipe n’a jamais touché une raquette de sa vie. Tu n’as pas besoin d’avoir pratiqué le sport de haut niveau pour écrire ou donner ton avis ».