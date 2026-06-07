Louis Bielle-Biarrey aux Jeux Olympiques : La sortie inattendue du président de la FFR

Comme Antoine Dupont en 2024, Louis Bielle-Biarrey aimerait mettre entre parenthèses le XV pour se mettre au 7 et ainsi disputer les prochains Jeux Olympiques, à Los Angeles. Présent à Bordeaux ce week-end pour la dernière étape des HSBC SVNS Series, le président Florian Grill a évoqué cette possibilité pour la star de l’Union Bordeaux-Bègles.
C’est assez habituel dans les pays de l’hémisphère Sud, mais pas vraiment en France. Certaines stars du XV passent au 7 pour les Jeux Olympiques, ou tout simplement explosent dans cette discipline avant de connaitre la notoriété à XV. Le seul que l’on connait chez nous est évidemment Antoine Dupont, qui avait offert à la France la première médaille d’or de son histoire en rugby, aux Jeux Olympiques de Paris 2024.
« Je pense que Louis serait un excellent joueur de rugby à 7 »
Il pourrait bien inspirer d’autres Français et c’est le cas de Louis Bielle-Biarrey, qui à en croire plusieurs sources serait très tenté par le défi en vue des Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. Interrogé sur cette possibilité ce dimanche, en marge de l’étape de Bordeaux des HSBC SVNS Series, le président de la Fédération française de rugby n’a pas fermé la porte pour le moment. « Je pense que Louis serait un excellent joueur de rugby à 7 » a déclaré Florian Grill, dans des propos rapportés par Rugbyrama.
« Les joueurs ne sont pas fous, ils ont compris l'intérêt que ça représente »
« Est-ce qu’on a engagé des discussions ? Non, pour l'instant, c'est lui. Je l'ai appris comme vous et j'en suis très heureux. Ça fait longtemps qu'on se dit que c'est une potentialité évidente pour ce sport, mais ça vient du joueur. Vous savez, tout doit partir des joueurs et de leurs envies sportives. Je pense qu'Antoine Dupont a considérablement bénéficié au rugby, mais a aussi bénéficié des Jeux olympiques, car c'est un coup de projecteur juste phénoménal » a poursuivi le président de la FFR. « Les joueurs ne sont pas fous, ils ont compris l'intérêt que ça représente. Et puis c'est un sacre sportif incroyable. Je suis content que le rugby puisse avancer avec des monuments historiques comme le Tournoi des 6 Nations, la Coupe du monde, le Championnat des Nations, mais aussi les Jeux olympiques et paralympiques ».