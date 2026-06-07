Louis Bielle-Biarrey aux Jeux Olympiques : La sortie inattendue du président de la FFR

Axel Cornic

Comme Antoine Dupont en 2024, Louis Bielle-Biarrey aimerait mettre entre parenthèses le XV pour se mettre au 7 et ainsi disputer les prochains Jeux Olympiques, à Los Angeles. Présent à Bordeaux ce week-end pour la dernière étape des HSBC SVNS Series, le président Florian Grill a évoqué cette possibilité pour la star de l’Union Bordeaux-Bègles.

C’est assez habituel dans les pays de l’hémisphère Sud, mais pas vraiment en France. Certaines stars du XV passent au 7 pour les Jeux Olympiques, ou tout simplement explosent dans cette discipline avant de connaitre la notoriété à XV. Le seul que l’on connait chez nous est évidemment Antoine Dupont, qui avait offert à la France la première médaille d’or de son histoire en rugby, aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

« Je pense que Louis serait un excellent joueur de rugby à 7 » Il pourrait bien inspirer d’autres Français et c’est le cas de Louis Bielle-Biarrey, qui à en croire plusieurs sources serait très tenté par le défi en vue des Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. Interrogé sur cette possibilité ce dimanche, en marge de l’étape de Bordeaux des HSBC SVNS Series, le président de la Fédération française de rugby n’a pas fermé la porte pour le moment. « Je pense que Louis serait un excellent joueur de rugby à 7 » a déclaré Florian Grill, dans des propos rapportés par Rugbyrama.