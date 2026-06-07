Ballon d’Or : «Je pensais que j’allais le gagner», Lamine Yamal balance sur sa défaite face à Ousmane Dembélé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En septembre 2025, Ousmane Dembélé remportait le Ballon d’Or à l’issue d’une saison extraordinaire réalisée avec le PSG. Deuxième, Lamine Yamal lui, a forcément été déçu de ce résultat. Ce dimanche, le prodige du FC Barcelone est revenu avec du recul sur cette cérémonie, et a affirmé qu’il n s’attendait pas forcément à perdre face au Français.

Considéré par beaucoup comme le plus gros talent du monde, Lamine Yamal n’est pas passé loin de glaner un premier Ballon d’Or. En septembre 2025, le phénomène du FC Barcelone était l’un des favoris de cette précieuse récompense. Finalement, celui qui a remporté l’Euro avec l’Espagne l’année d’avant a été battu assez largement par Ousmane Dembélé, victorieux de la Ligue des Champions avec le PSG. Ce dimanche, Lamine Yamal est revenu sur cet épisode.

« Je pensais que j’allais gagner le Ballon d’Or ce jour-là » « Pour être honnête, je pensais que j’allais gagner le Ballon d’Or ce jour-là. Mais je pense que c’est une très bonne chose qu’Ousmane Dembélé l’ait remporté. Ce n’était pas encore le moment pour moi de le gagner. J’étais encore un "enfant" et je n’aurais sans doute pas apprécié cet instant à sa juste valeur. De plus, je m’entends très bien avec Dembélé et je parle souvent avec lui. J’étais vraiment très heureux pour lui. Toute cette expérience m’a aidé à gagner en maturité. J’en suis ressorti grandi et beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Aujourd’hui, je me suis relevé, et nous verrons bien si cette année sera la bonne pour moi », a ainsi confié Lamine Yamal sur YouTube.