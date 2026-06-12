Mercato - Le PSG veut signer un «joueur de rêve» : Thierry Henry confirme !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après le Real Madrid, le PSG a également été lié à Michael Olise ces derniers jours, et ce alors que le Bayern Munich le considère comme un joueur intransférable. Avant l’entrée en lice des Bleus à la Coupe du monde, qui a débuté ce jeudi soir, Thierry Henry s’est enflammé pour le protégé de Didier Deschamps.

C’est un été particulier pour Michael Olise, qui va disputer sa première Coupe du monde avec l’équipe de France. Et l’attaquant du Bayern Munich sera l’une des attractions de la compétition après sa grande saison en club, totalisant 22 buts et 31 passes décisives sous le maillot bavarois. Annoncé dans le viseur du PSG et du Real Madrid, Michael Olise a reçu les éloges de Thierry Henry, qui attend beaucoup de lui durant la compétition en Amérique du Nord.

« Ce qui le distingue des autres joueurs, ce qu'il fait également sans le ballon » « C'est simple. On peut parler de ce qu'il a fait au Bayern Munich : le doublé, le titre de meilleur joueur de la saison, les passes décisives, les buts. Ce sera la première fois qu'on le verra sur la scène mondiale, a confié Thierry Henry auprès de Fox Sports. Mais pour moi, ce qui le distingue des autres joueurs que l'on peut citer ici, c'est ce qu'il fait également sans le ballon. C'est le rêve pour un entraîneur. »