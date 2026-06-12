Mercato - Bradley Barcola vers le FC Barcelone : Le PSG prêt à accepter une offre ?

Alexis Brunet

Bradley Barcola fait beaucoup parler de lui depuis plusieurs semaines. Alors que des négociations pour une prolongation de contrat ont commencé avec le PSG il y a des mois, l’attaquant ne serait finalement pas sûr de rester à Paris. Plusieurs clubs s’intéressent à son profil et le FC Barcelone devrait proposer très prochainement une offre à la direction parisienne qui pourrait bien être acceptée.

Maintenant que la saison est terminée, le PSG peut pleinement se concentrer sur son mercato. Luis Campos va devoir faire venir certains joueurs pour renforcer l’effectif de Luis Enrique, mais il va également devoir boucler des prolongations de contrat. Si pour certaines cela devrait aboutir, pour d’autres c’est beaucoup plus compliqué, à l’image de Bradley Barcola.

Direction le FC Barcelone pour Barcola ? Le PSG est très satisfait de Bradley Barcola et il compte donc le garder encore longtemps, mais cela n’est visiblement pas réciproque. Alors que des négociations pour une prolongation de contrat ont débuté il y a longtemps, elles stagnent depuis un moment et l’attaquant ne serait pas contre un départ. Ce vendredi, le journaliste Alex Rodriguez Sanchez a d’ailleurs lâché une petite bombe sur X en affirmant que Moussa Sissoko, l’agent de l’international français, allait rencontrer Deco, le directeur sportif du FC Barcelone la semaine prochaine. Le Barça pourrait alors proposer 50M€ pour le Parisien dans la foulée, une somme qui pourrait bien être acceptée par le club de la capitale à en croire le journaliste. Le contrat de Barcola chez les Blaugrana serait alors de cinq ans avec une rémunération de 13M€ bruts.