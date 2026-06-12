Mercato - Bradley Barcola vers le FC Barcelone : Le PSG prêt à accepter une offre ?

Bradley Barcola fait beaucoup parler de lui depuis plusieurs semaines. Alors que des négociations pour une prolongation de contrat ont commencé avec le PSG il y a des mois, l’attaquant ne serait finalement pas sûr de rester à Paris. Plusieurs clubs s’intéressent à son profil et le FC Barcelone devrait proposer très prochainement une offre à la direction parisienne qui pourrait bien être acceptée.
Maintenant que la saison est terminée, le PSG peut pleinement se concentrer sur son mercato. Luis Campos va devoir faire venir certains joueurs pour renforcer l’effectif de Luis Enrique, mais il va également devoir boucler des prolongations de contrat. Si pour certaines cela devrait aboutir, pour d’autres c’est beaucoup plus compliqué, à l’image de Bradley Barcola.
Direction le FC Barcelone pour Barcola ?
Le PSG est très satisfait de Bradley Barcola et il compte donc le garder encore longtemps, mais cela n’est visiblement pas réciproque. Alors que des négociations pour une prolongation de contrat ont débuté il y a longtemps, elles stagnent depuis un moment et l’attaquant ne serait pas contre un départ. Ce vendredi, le journaliste Alex Rodriguez Sanchez a d’ailleurs lâché une petite bombe sur X en affirmant que Moussa Sissoko, l’agent de l’international français, allait rencontrer Deco, le directeur sportif du FC Barcelone la semaine prochaine. Le Barça pourrait alors proposer 50M€ pour le Parisien dans la foulée, une somme qui pourrait bien être acceptée par le club de la capitale à en croire le journaliste. Le contrat de Barcola chez les Blaugrana serait alors de cinq ans avec une rémunération de 13M€ bruts.
Liverpool pense aussi à Barcola
Reste à voir si un tel transfert aboutira, mais en tout cas d’autres clubs pensent à Bradley Barcola. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’attaquant du PSG plait aussi beaucoup à Liverpool et l’attaquant ne serait pas contre rejoindre les Reds qui ont vu partir Mohamed Salah à l’issue de la saison. Arsenal suivrait aussi avec attention le dossier.