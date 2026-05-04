Mercato - Bradley Barcola : Ses agents commencent à préparer son départ du PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Semblant être le 4ème dans la hiérarchie des attaquants du PSG, Bradley Barcola a un peu moins de temps de jeu que Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. Un rôle que l'international français accepterait visiblement de moins en moins. C'est ainsi qu'à l'approche du mercato estival, le clan Barcola commencerait à tâter le terrain pour aller voir ailleurs.

Joueur du PSG depuis 2023, Bradley Barcola est aujourd'hui sous contrat jusqu'en 2028. Mais voilà que l'avenir de l'international français pourrait s'écrire loin du club de la capitale. Le Parisien va-t-il faire ses valises cet été ? Dernièrement, Walid Acherchour expliquait concernant le cas Barcola : « Les échos que j’ai c’est qu’il peut partir à la fin de la saison parce qu’il n’est pas content de son statut. Globalement, son statut de 4ème, il n’aime pas ça au PSG. Ça parle de Diomandé de Leipzig qui peut aussi le remplacer. Oui il n’est pas content de sort ».

Barcola s'imagine ailleurs ? Et voilà que la tendance pourrait bien être à un possible départ de Bradley Barcola du PSG cet été. En Angleterre, on a d'ailleurs confirmé cela. En effet, selon les informations de TeamTalk, l'international français commencerait à s'imaginer loin de Paris. C'est ainsi que les agents de Barcola auraient déjà débuté leur prise de renseignements concernant de possibles destinations. Alors que l'ancien de l'OL est en train de terminer sa troisième saison sous le maillot du PSG, cela pourrait donc être sa dernière avant de partir vers de nouveaux horizons...