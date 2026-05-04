Un joueur du PSG bat un malheureux record qu’il aurait préféré éviter…

Après l’incroyable demi-finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich, et en vue du match retour en Bavière ce mercredi, Luis Enrique avait décidé de faire tourner contre le FC Lorient samedi. L’occasion pour Renato Marin de faire ses débuts avec le PSG en Ligue 1, avec un malheureux record à la clé.
Déjà apparu avec le PSG en Coupe de France (face à Vendée Fontenay Foot, le 20 décembre dernier) Renato Marin a fait ses débuts en Ligue 1 ce week-end face au FC Lorient (2-2). Une première frustrante pour le portier italo-brésilien qui a encaissé deux buts, sans pour autant être responsable. « Je vous dis tout le temps qu'on a trois gardiens de très haut niveau, il est prêt, il a été bien », savourait Luis Enrique après la rencontre.
« Un moment incroyable pour moi »
« Je pense que c’est un moment incroyable pour moi. Je suis vraiment très content, a quant à lui expliqué Renato Marin auprès de PSG TV. Je travaille beaucoup pour ces moments. Merci pour l’arrivée de ce moment. Je vais continuer à travailler pour en avoir d’autres. Le match nul ? Je pense que tous les matches ne sont pas faciles. Le niveau est très haut. On a besoin de jouer tous les matches très très bien. Il reste trois ou quatre matches. Il faut tous les gagner. »
Du jamais vu depuis 2012
Cela faisait longtemps qu’un gardien du PSG n’avait pas encaissé deux buts pour ses débuts en Ligue 1. Comme le souligne le compte Stats du Foot sur X, il faut remonter au 11 août 2012, avec Nicolas Douchez, pour trouver trace d'un tel bilan pour un portier parisien. C’était déjà contre le FC Lorient (2-2), avec des buts de Jérémie Aliadière et Maxwell contre son camp. Zlatan Ibrahimovic avait inscrit les deux réalisations du PSG.