Un joueur du PSG bat un malheureux record qu’il aurait préféré éviter…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après l’incroyable demi-finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich, et en vue du match retour en Bavière ce mercredi, Luis Enrique avait décidé de faire tourner contre le FC Lorient samedi. L’occasion pour Renato Marin de faire ses débuts avec le PSG en Ligue 1, avec un malheureux record à la clé.

Déjà apparu avec le PSG en Coupe de France (face à Vendée Fontenay Foot, le 20 décembre dernier) Renato Marin a fait ses débuts en Ligue 1 ce week-end face au FC Lorient (2-2). Une première frustrante pour le portier italo-brésilien qui a encaissé deux buts, sans pour autant être responsable. « Je vous dis tout le temps qu'on a trois gardiens de très haut niveau, il est prêt, il a été bien », savourait Luis Enrique après la rencontre.

« Un moment incroyable pour moi » « Je pense que c’est un moment incroyable pour moi. Je suis vraiment très content, a quant à lui expliqué Renato Marin auprès de PSG TV. Je travaille beaucoup pour ces moments. Merci pour l’arrivée de ce moment. Je vais continuer à travailler pour en avoir d’autres. Le match nul ? Je pense que tous les matches ne sont pas faciles. Le niveau est très haut. On a besoin de jouer tous les matches très très bien. Il reste trois ou quatre matches. Il faut tous les gagner. »