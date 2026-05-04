«C’est chaud...» : Fabian Ruiz titulaire face au Bayern Munich ? On s’inquiète pour le PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Warren Zaïre-Emery devrait, selon toute vraisemblance, débuter la demi-finale retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich sur le flanc droit de la défense, Fabian Ruiz est bien parti pour être titularisé dans l’entrejeu. Pas de quoi rassurer certains observateurs, inquiets du niveau de l’Espagnol, de retour après trois mois d'absence pour soigner son genou gauche.

Le forfait d’Achraf Hakimi pour la demi-finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich oblige Luis Enrique à revoir ses plans. Et pour cause, c’est Warren Zaïre-Emery qui devrait retrouver le flanc droit de la défense du PSG, libérant ainsi une place dans l’entrejeu. Fabian Ruiz semble le mieux placé pour démarrer la partie, de quoi susciter les doutes de certains observateurs, jugeant l’Espagnol encore hors de forme après son retour de blessure.

Pour Laurent Fournier, « c’est chaud » de faire démarrer Fabien Ruiz » C’est notamment l’avis de Laurent Fournier dans les colonnes de L’Equipe. L’ancien joueur du PSG rappelle que Fabien Ruiz a été « longtemps blessé » et estime que « vu le rythme attendu, c'est chaud ». Un avis que partage le journaliste Bruno Salomon.