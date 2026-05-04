«C’est chaud...» : Fabian Ruiz titulaire face au Bayern Munich ? On s’inquiète pour le PSG

Alors que Warren Zaïre-Emery devrait, selon toute vraisemblance, débuter la demi-finale retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich sur le flanc droit de la défense, Fabian Ruiz est bien parti pour être titularisé dans l’entrejeu. Pas de quoi rassurer certains observateurs, inquiets du niveau de l’Espagnol, de retour après trois mois d'absence pour soigner son genou gauche.
Le forfait d’Achraf Hakimi pour la demi-finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich oblige Luis Enrique à revoir ses plans. Et pour cause, c’est Warren Zaïre-Emery qui devrait retrouver le flanc droit de la défense du PSG, libérant ainsi une place dans l’entrejeu. Fabian Ruiz semble le mieux placé pour démarrer la partie, de quoi susciter les doutes de certains observateurs, jugeant l’Espagnol encore hors de forme après son retour de blessure.
Pour Laurent Fournier, « c’est chaud » de faire démarrer Fabien Ruiz »
C’est notamment l’avis de Laurent Fournier dans les colonnes de L’Equipe. L’ancien joueur du PSG rappelle que Fabien Ruiz a été « longtemps blessé » et estime que « vu le rythme attendu, c'est chaud ». Un avis que partage le journaliste Bruno Salomon.
« Je ne sais pas s’il est en état de faire 60 minutes vu l’intensité »
« Quand je l’ai vu rentrer, avec toute l’intensité qu’il y a, vraiment ça me pose problème, expliquait le journaliste la semaine dernière dans L’Equipe de Greg sur La Chaîne L’Equipe. Il y a beaucoup de gens autour du PSG qui disent ‘Warren Zaïre-Emery à droite, pas de problème’. Ça va brasser contre Luis Diaz, mais Hakimi s’est fait brasser dans tous les sens. Mais à l’épaule il tiendra et il défendra plus que Hakimi. Le binôme défensif avec Marquinhos il sert beaucoup plus quand Zaïre-Emery est là. Mais de l’autre côté, Fabian Ruiz, je ne sais pas s’il est en état de faire 60 minutes vu l’intensité ». Luis Enrique a d'autres options qui s'offrent à lui, comme la titularisation de Lucas Beraldo ou celle de Désiré Doué à ce poste.