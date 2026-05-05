Vitinha : Le PSG lui a fait un cadeau inestimable ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a pris une option pour le séjour tant convoité à Budapest pour la finale de la Ligue des champions programmée à la Puskas Arena le 30 mai prochain. Sa victoire pendant la première demi-finale contre le Bayern Munich (5-4) lui permet de croire encore un peu plus à une deuxième finale consécutive. Vitinha continue lui aussi de rêver dans un club qui lui a tant apporté. Explications.

Dans un peu plus de 24 heures à présent, l'avenir du Paris Saint-Germain en Ligue des champions se jouera à l'Allianz Arena. Avec un but marqué de plus que le Bayern Munich au Parc des princes la semaine dernière (5-4), les champions d'Europe en titre ont un léger avantage avant le coup d'envoi de cette demi-finale retour de C1. Vitinha, troisième du Ballon d'or 2025, a donc la possibilité d'écrire une nouvelle page de l'histoire du PSG et de la sienne bien évidemment.

«Je garde bien chez moi les choses que j'ai gagné avec le club» Au cours d'un entretien avec les médias du PSG, la recrue estivale de l'été 2022, qui lançait l'ère-Luis Campos, a confié à quel point le club de la capitale l'a fait grandir et mûrir. « Je suis vraiment content de tout ce que je suis devenu ici au Paris Saint-Germain. Je garde bien chez moi les choses que j'ai gagné avec le club ».