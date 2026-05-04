Maghnes Akliouche au PSG : Les deux raisons qui font douter Pierre Ménès pour son transfert

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuellement à l'AS Monaco, Maghnes Akliouche pourrait ne pas rester en Principauté cet été. Un transfert est en effet annoncé pour l'international français pour le mercato à venir. Reste encore à identifier sa destination. Akliouche a ainsi été annoncé au PSG. A-t-il pour autant sa place dans l'équipe de Luis Enrique ? Pierre Ménès a quelques doutes à ce sujet.

Cet été encore, le PSG pourrait réaliser un mercato assez calme. Les arrivées pourraient ainsi être peu nombreuses à Paris, mais de nouvelles têtes pourraient quand même débarquer. Lesquelles ? Il y a des secteurs à renforcer dans l'effectif de Luis Enrique et c'est ainsi que le nom de Maghnes Akliouche a pu être associé au PSG. Aujourd'hui à l'AS Monaco, l'international français signera-t-il alors à Paris ?

Akliouche et le PSG, ça ne colle pas ? Ce lundi, sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès a été interrogé sur l'avenir de Maghnes Akliouche, évoquant ainsi un possible transfert au PSG. Voyant deux raisons qui le font douter d'un tel transfert, le journaliste sportif a alors expliqué : « Monaco va garder Akliouche ? Je pense que s'ils peuvent faire un beau billet sur le transfert d'Akliouche, il le feront. Maintnant j'entends parler du PSG. je ne vois pas bien à quel poste... Je le trouve trop offensif pour le milieu de terrain et pas assez offensif pour jouer en attaque. J'ai du mal à l'imaginer au PSG mais pourquoi pas... ».