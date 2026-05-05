Neymar déclenche une bagarre avec un coéquipier : La remarque qui a fait vriller la star brésilienne

Vexé par un dribble de Robinho Jr, fils de l’ancien joueur du Real Madrid, avec lequel il évolue à Santos, Neymar aurait giflé son jeune coéquipier lors d’une séance d’entraînement. Le club a annoncé avoir ouvert une enquête interne et on en sait un peu plus sur la remarque qui n’aurait pas été appréciée par la star brésilienne.
C’est une affaire qui fait beaucoup parler au Brésil. D’après les informations de Globo Esporte, Neymar s’en serait pris violemment à Robinho Jr pendant une séance d’entraînement du Santos FC dimanche. À l’origine de cette altercation serait un dribble réussi par l’attaquant âgé de 18 ans, fils de l’ancien international brésilien Robinho, et qui aurait vexé l’ex-star du PSG.
L’échange qui aurait mis le feu aux poudres
Après un échange verbal entre les deux hommes, Neymar l’aurait alors fait trébucher avant de lui asséner une gifle. Selon les informations du journaliste Lucas Musetti, après avoir réussi son geste, Robinho Jr aurait ensuite raté son tir. « C’est pour ça que tu n’as encore aucun but en professionnel », lui aurait lancé la star brésilienne, avant que son jeune coéquipier ne lui réponde : « Moi au moins, je ne suis pas par terre ». C’est après cet échange que la situation aurait dégénéré. Neymar aurait rapidement compris son erreur et se serait ensuite excusé.
Une enquête interne ouverte par Santos
Un épisode qui fait l’objet d’une enquête interne, comme indiqué par le Santos FC dans un communiqué publié lundi : « Le Santos FC informe que, sur ordre de la présidence, une enquête interne a été ouverte immédiatement après les faits afin d'analyser l'incident impliquant les athlètes Neymar Jr. et Robson de Souza Jr. (Robinho). » Toujours est-il que Robinho Jr envisagerait désormais de rompre son contrat avec le club brésilien, d’après Globo Esporte. Lui et son entourage auraient informé ses dirigeants de sa volonté de prendre des mesures face à cette affaire, pouvant aller jusqu’à la résiliation de son contrat.