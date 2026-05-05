Neymar déclenche une bagarre avec un coéquipier : La remarque qui a fait vriller la star brésilienne

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Vexé par un dribble de Robinho Jr, fils de l’ancien joueur du Real Madrid, avec lequel il évolue à Santos, Neymar aurait giflé son jeune coéquipier lors d’une séance d’entraînement. Le club a annoncé avoir ouvert une enquête interne et on en sait un peu plus sur la remarque qui n’aurait pas été appréciée par la star brésilienne.

C’est une affaire qui fait beaucoup parler au Brésil. D’après les informations de Globo Esporte, Neymar s’en serait pris violemment à Robinho Jr pendant une séance d’entraînement du Santos FC dimanche. À l’origine de cette altercation serait un dribble réussi par l’attaquant âgé de 18 ans, fils de l’ancien international brésilien Robinho, et qui aurait vexé l’ex-star du PSG.

L’échange qui aurait mis le feu aux poudres Après un échange verbal entre les deux hommes, Neymar l’aurait alors fait trébucher avant de lui asséner une gifle. Selon les informations du journaliste Lucas Musetti, après avoir réussi son geste, Robinho Jr aurait ensuite raté son tir. « C’est pour ça que tu n’as encore aucun but en professionnel », lui aurait lancé la star brésilienne, avant que son jeune coéquipier ne lui réponde : « Moi au moins, je ne suis pas par terre ». C’est après cet échange que la situation aurait dégénéré. Neymar aurait rapidement compris son erreur et se serait ensuite excusé.