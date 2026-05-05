Antoine Griezmann reçoit «beaucoup de messages en France» : Il prépare «quelque chose d’historique» pour sa dernière !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Antoine Griezmann vit ses toutes dernières semaines dans la peau d’un joueur de l’Atletico de Madrid. Son départ pour le Orlando FC est déjà entériné et l’heure est à la demi-finale retour de Ligue des champions contre Arsenal pour la légende de l’équipe madrilène très sollicitée en France avant la fin de son histoire. Il a tout raconté à Canal+.

Ce mardi soir, Antoine Griezmann peut se permettre de rêver un peu plus grand pour cette Last Dance à l’Atletico de Madrid. Après la défaite en finale de Coupe du roi face à la Real Sociedad (2-2 puis 3-4 aux tirs au but), il n’y a plus que la Ligue des champions pour que cette dernière de Griezmann soit ponctuée par un trophée. Et cela tombe bien, les Colchoneros sont attendus ce mardi sur la pelouse de l’Emirates Stadium pour y affronter Arsenal.

«C’est presque comme si toute l’Europe voulait voir l’Atletico gagner la Ligue des champions pour vous, ça vous touche ?» En octobre dernier, ce voyage s’était mal terminé pour l’équipe de Diego Simeone en saison régulière (défaite 4-0). Néanmoins, les dynamiques des deux équipes ont depuis changé et l’espoir d’une qualification en finale de Ligue des champions est de mise puisque les deux clubs se sont quittés sur un score de parité au Riyadh Air Metropolitano mercredi dernier (1-1). Un journaliste de Canal+ a interrogé Griezmann en bord terrain lundi sur cette échéance cruciale pour Arsenal et l’Atletico de Madrid. « C’est presque comme si toute l’Europe voulait voir l’Atletico gagner la Ligue des champions pour vous, ça vous touche ? ».