Comme Deschamps et Zidane, Pogba se prépare à passer de l'autre côté ?

Le crépuscule de la carrière de Paul Pogba approche. A 33 ans et à une année de la fin de son engagement contractuel avec l'AS Monaco, le champion du monde 2018 a laissé la porte ouverte à la même reconversion que deux membres éminents de France 98 : Didier Deschamps et Zinedine Zidane. La vocation d'entraîneur parle à Pogba.
Cette saison, Paul Pogba ne compte que six apparitions sous la tunique rouge et blanche de l'AS Monaco. Un rendement bien moins important que celui escompté par le club monégasque quand ce dernier l'a relancé l'été dernier après plus de deux ans sans jouer en raison de sa suspension de dopage. Et alors qu'il a fêté son 33ème anniversaire en mars dernier et que son contrat à l'ASM touchera à sa fin le 30 juin 2027, Pogba a été invité à prendre la parole sur son avenir.
«J'ai vécu mon après-carrière pendant ma carrière»
C'est son ancien coéquipier en équipe de France Adil Rami, devenu consultant pour Ligue 1+, qui a pris le soin de lui poser la question sur son après carrière. Une réflexion que Paul Pogba a déjà pu mener en partie pendant son année et demi de suspension pour prise d'une substante dopante. « J'ai vécu mon après-carrière pendant ma carrière. Le fait de ne plus jouer, même si je m'entraînais, j'étais dedans. J'ai eu un aperçu de ce qui pouvait arriver plus tard ? Exactement ».
«J'ai des idées, pourquoi pas coach»
A l'instar de deux autres champions du monde qui ont eux aussi bâti un gros héritage dans l'histoire du football français à savoir Didier Deschamps et Zinedine Zidane, Paul Pogba ne dirait pas non à une carrière d'entraîneur concernant sa reconversion. « J'ai des idées, pourquoi pas coach. Ce serait bien de passer la licence. Je peux que je vais toucher à plein de choses pour voir ce qui me touche en fait ». Le décor est planté, il n'y a plus qu'à patienter à présent afin de savoir de quoi l'avenir de Pogba sera fait.