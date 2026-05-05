Comme Deschamps et Zidane, Pogba se prépare à passer de l'autre côté ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le crépuscule de la carrière de Paul Pogba approche. A 33 ans et à une année de la fin de son engagement contractuel avec l'AS Monaco, le champion du monde 2018 a laissé la porte ouverte à la même reconversion que deux membres éminents de France 98 : Didier Deschamps et Zinedine Zidane. La vocation d'entraîneur parle à Pogba.

Cette saison, Paul Pogba ne compte que six apparitions sous la tunique rouge et blanche de l'AS Monaco. Un rendement bien moins important que celui escompté par le club monégasque quand ce dernier l'a relancé l'été dernier après plus de deux ans sans jouer en raison de sa suspension de dopage. Et alors qu'il a fêté son 33ème anniversaire en mars dernier et que son contrat à l'ASM touchera à sa fin le 30 juin 2027, Pogba a été invité à prendre la parole sur son avenir.

«J'ai vécu mon après-carrière pendant ma carrière» C'est son ancien coéquipier en équipe de France Adil Rami, devenu consultant pour Ligue 1+, qui a pris le soin de lui poser la question sur son après carrière. Une réflexion que Paul Pogba a déjà pu mener en partie pendant son année et demi de suspension pour prise d'une substante dopante. « J'ai vécu mon après-carrière pendant ma carrière. Le fait de ne plus jouer, même si je m'entraînais, j'étais dedans. J'ai eu un aperçu de ce qui pouvait arriver plus tard ? Exactement ».