Équipe de France - C’est bientôt la fin pour Didier Deschamps : Pogba annonce déjà une grande Coupe du Monde !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Didier Deschamps s’apprête à connaître sa dernière grande aventure avec l’équipe de France en participant à son ultime Coupe du monde comme sélectionneur tricolore. Pour Paul Pogba, sacré en 2018, son ancien entraîneur « va bien finir » son passage à la tête des Bleus.

Nommé sélectionneur de l’équipe de France après l’Euro 2012, en lieu et place de Laurent Blanc, Didier Deschamps s’apprête à laisser place. « J’ai fait mon temps, avait annoncé le futur ex-sélectionneur l’année dernière sur TF1. Ça s’arrêtera là, parce qu’il faut que ça s’arrête. Dans ma tête, c’est bien clair. J’ai fait mon temps avec la même envie, la même passion pour maintenir l’équipe de France au plus haut niveau. Mais 2026, c’est très bien. On n’a jamais envie que ça s’arrête quand c’est une belle chose, il faut aussi savoir dire stop ». Le Mondial qui s’annonce aux États-Unis, au Canada et au Mexique sera donc son dernier. Pour Paul Pogba, cette ultime aventure avec les Bleus sera forcément concluante.

« Il va bien finir » « Que tu le veuilles ou non, Deschamps restera le meilleur coach. Et franchement, le connaissant, il va bien finir, a prédit Paul Pogba dans un entretien avec son ancien coéquipier Adil Rami pour Ligue 1+. Quand tu as des gros noms dans le vestiaire, c’est toujours dur de dire à un joueur : “hey, assieds-toi". Quand t’as des talents, t’as une belle équipe, mais quand t’as QUE des talents, c’est là où ça ne va pas. C’est très rare d’avoir que des stars et que ça marche. »