Canal Football Club : Laure Boulleau réclame l'arrivée d'une deuxième femme

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ancienne joueuse du PSG et de l'équipe de France, Laure Boulleau s'est ensuite reconvertie dans les médias. Elle est ainsi aujourd'hui sur Canal+ où on peut notamment la voir intervenir lors du Canal Football Club. Une présence féminine encore trop faible aux yeux de la principale intéressée. C'est ainsi que Laure Boulleau a réclamé une autre femme à ses côtés.

Alors qu'on a pu voir Laure Boulleau sur les terrains de football avec le PSG et l'équipe de France, on la retrouve désormais sur les plateaux de télévision. En effet, l'ancienne arrière gauche est devenue consultante pour Canal+, officiant notamment sur le Canal Football Club et lors des soirées de Ligue des Champions de la chaine cryptée. Le fait est que Laure Boulleau se sent un peu seule comme femme, ne disant ainsi pas non à une deuxième présence féminine.

« Évidemment, je plaide pour l'arrivée d'une autre femme au Canal Football Club » Interrogée par Télé Star, Laure Boulleau a plaidé en faveur d'une autre femme au Canal Football Club. La consultante pour Canal+ a ainsi dit : « Évidemment, je plaide pour l'arrivée d'une autre femme au Canal Football Club. Quand j'ai commencé à ce poste, j'espérais donner l'exemple. Je me sentais investie d'une grande responsabilité. C'était nouveau qu'une fille parle des mecs. Si j'avais été mauvaise, ce serait retombé sur nous toutes ! Cela étant, je reconnais qu'en étant la seule femme, j'ai été très chouchoutée ».