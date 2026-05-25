«Beaucoup de joueurs voudraient prendre ta place», Kvaratskhelia est sous pression au PSG !

Alexis Brunet

Titulaire indiscutable au PSG, Khvicha Kvaratskhelia est quelque peu sous pression à Paris. Lors d’une interview accordée au site de l’UEFA, le flamboyant attaquant du club de la capitale a déclaré qu’il devait tout le temps se montrer ambitieux car de nombreux joueurs voudraient être à sa place. Il en a profité pour réaffirmer son désir de remporter de très nombreux titres avec le champion de France.

Arrivé en janvier 2025 au PSG, Khvicha Kvaratskhelia s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs joueurs parisiens la saison dernière. Le Géorgien a notamment été très important dans le sacre du club de la capitale en Ligue des champions, lui qui a marqué des buts très importants comme en finale face à l’Inter Milan par exemple (5-0). L’ancien joueur du Napoli affiche un niveau très élevé à Paris et il est un peu obligé.

Kvaratskhelia est sous pression au PSG Dans une interview accordée à l’UEFA, Khvicha Kvaratskhelia a donné l’une des clés de sa réussite au PSG. Le Géorgien est tout le temps obligé de donner le meilleur de lui-même, car de nombreux joueurs rêveraient d’être à sa place à Paris. « Quand tu joues au PSG, tu dois toujours avoir de l’ambition, parce qu’il y a beaucoup de joueurs qui voudraient prendre ta place. Tu dois montrer à chaque match que tu mérites de porter cet écusson sur ton cœur. J’essaie toujours de donner le meilleur de moi-même. Je veux gagner autant de trophées et autant de matchs que possible avec cette équipe. »