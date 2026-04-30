Griezmann fait mieux que Messi : Le record dont il se serait bien passé…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Élu homme du match de la demi-finale aller de Ligue des champions entre l’Atlético de Madrid et Arsenal (1-1), Antoine Griezmann aurait pu être décisif si sa frappe à l’heure de jeu n’avait pas touché la barre transversale. Un manque de réussite qui suit le Français depuis ses débuts dans la compétition.

Au lendemain de l’incroyable demi-finale aller de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich (5-4), la rencontre opposant l’Atlético de Madrid à Arsenal s’est avérée moins spectaculaire mercredi soir, les deux équipes se neutralisant avec un penalty de part et d’autre (1-1). Les Colchoneros auraient toutefois pu prendre l’avantage avant le match retour à Londres si la frappe d’Antoine Griezmann n’avait pas touché la barre en seconde période. Un manque de réussite qui suit depuis longtemps l’ancien numéro 7 des Bleus.

Griezmann touche (beaucoup) la barre Comme l’a relevé OptaJean, Antoine Griezmann est particulièrement malchanceux en Ligue des champions avec 15 montants touchés depuis ses débuts dans la compétition en 2013/14. C’est plus que Lionel Messi, avec qui il partageait le record avant la rencontre de mercredi (14), mais aussi Robert Lewandowski (14) et Cristiano Ronaldo (13).