Griezmann fait mieux que Messi : Le record dont il se serait bien passé…

Élu homme du match de la demi-finale aller de Ligue des champions entre l’Atlético de Madrid et Arsenal (1-1), Antoine Griezmann aurait pu être décisif si sa frappe à l’heure de jeu n’avait pas touché la barre transversale. Un manque de réussite qui suit le Français depuis ses débuts dans la compétition.
Au lendemain de l’incroyable demi-finale aller de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich (5-4), la rencontre opposant l’Atlético de Madrid à Arsenal s’est avérée moins spectaculaire mercredi soir, les deux équipes se neutralisant avec un penalty de part et d’autre (1-1). Les Colchoneros auraient toutefois pu prendre l’avantage avant le match retour à Londres si la frappe d’Antoine Griezmann n’avait pas touché la barre en seconde période. Un manque de réussite qui suit depuis longtemps l’ancien numéro 7 des Bleus.
Griezmann touche (beaucoup) la barre
Comme l’a relevé OptaJean, Antoine Griezmann est particulièrement malchanceux en Ligue des champions avec 15 montants touchés depuis ses débuts dans la compétition en 2013/14. C’est plus que Lionel Messi, avec qui il partageait le record avant la rencontre de mercredi (14), mais aussi Robert Lewandowski (14) et Cristiano Ronaldo (13).
Le « grand rêve » de Griezmann
Antoine Griezmann a malgré tout été précieux pour sa dernière apparition en Ligue des champions au stade Wanda Metropolitano, lui qui prendra la direction de la MLS et d’Orlando à la fin de la saison. « J’ai ressenti beaucoup d’émotions quand on est rentré, les supporters ont lancé des papiers sur le terrain. C’était très beau, magnifique à voir depuis le terrain. J’ai bien gravé ça dans ma tête, dans mon cœur. Et après on a dû jouer au foot. J’avais juste envie de toucher le ballon et de gagner le match, a confié Griezmann après la rencontre sur Canal+. On a réglé deux-trois trucs à la mi-temps pour notre pression, surtout côté gauche, et ça nous a fait du bien parce qu’on est entré avec d’autres intentions et une autre pression. C’est mon grand rêve (aller en finale, NDLR). Je me prépare à fond pour ce match et j’espère que nous pourrons aller en finale ».