Gros flop dans le projet du clan Mbappé : Deux départs sont annoncés !

Pierrick Levallet

En parallèle de sa carrière de joueur, Kylian Mbappé s’est lancé dans un autre projet puisqu’il est actionnaire majoritaire du SM Caen. Celui-ci est toutefois en train de flop, puisque le club n’a pas réussi à obtenir sa promotion en Ligue 2. En conséquence, deux départs importants ont été officialisés.

S’il est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète, Kylian Mbappé ne voit pas ses affaires fluctuer en tant que dirigeant. Le capitaine de l’équipe de France et sa mère Fayza Lamari se sont embarqués dans un projet inattendu en devenant actionnaires majoritaires du SM Caen. Mais celui-ci ne tient pas ses promesses, le club n’ayant pas réussi à obtenir sa promotion en Ligue 2. Alors qu’elle évoluera en Ligue 3 la saison prochaine, l’équipe normande a ainsi officialisé deux départs importants dans son organigramme.

Le SM Caen officialise deux départs dans son organigramme « Le Stade Malherbe Caen annonce la fin de sa collaboration d’un commun accord avec Pascal Plancque, Directeur technique, et Reda Hammache, Directeur du recrutement. Le club tient à les remercier pour leur engagement et leur professionnalisme durant leur passage en Normandie. Le SM Caen leur souhaite le meilleur pour la suite de leurs parcours professionnels » a expliqué le SM Caen dans un communiqué.