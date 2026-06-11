Gros flop dans le projet du clan Mbappé : Deux départs sont annoncés !

En parallèle de sa carrière de joueur, Kylian Mbappé s’est lancé dans un autre projet puisqu’il est actionnaire majoritaire du SM Caen. Celui-ci est toutefois en train de flop, puisque le club n’a pas réussi à obtenir sa promotion en Ligue 2. En conséquence, deux départs importants ont été officialisés.
S’il est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète, Kylian Mbappé ne voit pas ses affaires fluctuer en tant que dirigeant. Le capitaine de l’équipe de France et sa mère Fayza Lamari se sont embarqués dans un projet inattendu en devenant actionnaires majoritaires du SM Caen. Mais celui-ci ne tient pas ses promesses, le club n’ayant pas réussi à obtenir sa promotion en Ligue 2. Alors qu’elle évoluera en Ligue 3 la saison prochaine, l’équipe normande a ainsi officialisé deux départs importants dans son organigramme.
Le SM Caen officialise deux départs dans son organigramme
« Le Stade Malherbe Caen annonce la fin de sa collaboration d’un commun accord avec Pascal Plancque, Directeur technique, et Reda Hammache, Directeur du recrutement. Le club tient à les remercier pour leur engagement et leur professionnalisme durant leur passage en Normandie. Le SM Caen leur souhaite le meilleur pour la suite de leurs parcours professionnels » a expliqué le SM Caen dans un communiqué.
D'autres changements à venir au SM Caen ?
En parallèle, L’Equipe a fait savoir que des changements étaient prévus à la tête du club. Le projet familial du clan Mbappé devrait très probablement changer de visage lors des semaines à venir. Reste maintenant à voir si les nouveaux directeurs du recrutement et technique sauront faire la différence pour que le SM Caen parvienne enfin à retrouver une place en Ligue 2, avant de pourquoi pas tenter de retrouver l’élite du football français. En attendant, Kylian Mbappé va se consacrer sur la Coupe du monde 2026 qu'il s'apprête à disputer avec l'équipe de France. Affaire à suivre...