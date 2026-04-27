Annoncé au PSG, un grand talent va finalement remplacer Griezmann... ou Golovin ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà actif sur le mercato estival, le PSG s'intéresserait notamment au prodige russe Aleksey Batrakov. Cependant, le milieu offensif du Lokomotiv Moscou sera très convoité sur le marché et un spécialiste du football russe l'imagine notamment à l'Atlético de Madrid ou à l'AS Monaco.

Depuis quelques jours, la presse russe fait état d'un intérêt du PSG pour Aleksey Batrakov, le jeune milieu offensif du Lokomotiv Moscou. Cependant, compte tenu de son excellente saison, plusieurs clubs s'intéressent au prodige russe, au point que le journaliste Timur Gurtskaya estime que le PSG n'est pas forcément l'option la plus chaude pour Batrakov.

🇷🇺 Aleksey Batrakov (20, CAM) vs Akron Togliatti.



I have seen Bruno Fernandes successor. pic.twitter.com/Lc9iiv2GGV — United Pride (@UtdPride) March 27, 2026

Batrakov, pas seulement dans le viseur du PSG ? « Batrakov est un joueur tellement talentueux qu'il aura forcément de la concurrence. Je ne crois pas au PSG, une équipe qui a atteint les demi-finales de la Ligue des Champions à deux reprises en deux ans. C'est trop tôt pour lui. Il a besoin d'une étape intermédiaire. En l'absence de compétitions européennes, Batrakov n'a même pas brillé lors des matchs amicaux avec l'équipe nationale russe », estime-t-il auprès de Championat, tout en rappelant qu'au PSG, « Vitinha joue au poste de Batrakov ».