Annoncé au PSG, un grand talent va finalement remplacer Griezmann... ou Golovin ?

Déjà actif sur le mercato estival, le PSG s'intéresserait notamment au prodige russe Aleksey Batrakov. Cependant, le milieu offensif du Lokomotiv Moscou sera très convoité sur le marché et un spécialiste du football russe l'imagine notamment à l'Atlético de Madrid ou à l'AS Monaco.
Depuis quelques jours, la presse russe fait état d'un intérêt du PSG pour Aleksey Batrakov, le jeune milieu offensif du Lokomotiv Moscou. Cependant, compte tenu de son excellente saison, plusieurs clubs s'intéressent au prodige russe, au point que le journaliste Timur Gurtskaya estime que le PSG n'est pas forcément l'option la plus chaude pour Batrakov.
Batrakov, pas seulement dans le viseur du PSG ?
« Batrakov est un joueur tellement talentueux qu'il aura forcément de la concurrence. Je ne crois pas au PSG, une équipe qui a atteint les demi-finales de la Ligue des Champions à deux reprises en deux ans. C'est trop tôt pour lui. Il a besoin d'une étape intermédiaire. En l'absence de compétitions européennes, Batrakov n'a même pas brillé lors des matchs amicaux avec l'équipe nationale russe », estime-t-il auprès de Championat, tout en rappelant qu'au PSG, « Vitinha joue au poste de Batrakov ».
L'Atlético et Monaco, deux options crédibles ?
S'il ne croit pas un transfert au PSG, Timur Gurtskaya imagine en revanche facilement Aleksey Batrakov à l'Atlético de Madrid pour remplacer un certain Antoine Griezmann : « J'ai entendu parler de l'Atlético. J'ai entendu dire que l'Atlético le surveille de loin (...) Je pense que Griezmann n’est pas le seul à pouvoir partir. Quelqu’un d’autre quitte ce poste. Sørloth ? C’est un avant-centre, après tout. J’ai davantage confiance en l’Atlético ». Et ce n'est pas tout puisqu'en Ligue 1, Batrakov pourrait également remplacer l'un de ses compatriotes. « Si Golovin part pour Al-Ittihad maintenant, pourquoi Batrakov ne pourrait-il pas faire de même ? Golovin pourrait aller en Arabie saoudite », conclut Gurtskaya. Autrement dit, Aleksey Batrakov pourrait bien être l'un des dossiers brûlants du mercato estival.