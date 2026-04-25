«Je n'aurai pas imaginé», un joueur de l'OL est choqué après son recrutement !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Obligé de bâtir un nouvel effectif l'année dernière dans l'urgence après ses ennuis financiers, l'OL a recruté de nombreux joueurs qui ont découvert la Ligue 1 pour la plupart. C'est le cas de Pavel Sulc notamment, qui n'avait jamais quitté son pays, la République tchèque, avant d'arriver à Lyon. Le joueur de 25 ans ne pensait pas que les choses se passeraient si bien pour lui au moment de signer l'an dernier.

Milieu offensif de 25 ans, Pavel Sulc a débarqué à l'OL l'été dernier en provenance du Viktoria Plzen pour un transfert estimé à 7,5M€. Quelques mois plus tard, le Tchèque s'est imposé comme un élément essentiel du collectif lyonnais. Légèrement freiné par quelques pépins physiques dernièrement, il réalise une saison exemplaire et se plaît bien à Lyon. Un scénario qu'il n'avait pas forcément envisagé avant son arrivée.

PSG-OL : «Il a décidé de se bouger le cul pour la Coupe du Monde», Endrick se fait fracasser ! https://t.co/FpciZQfTaf — le10sport (@le10sport) April 21, 2026

« Je n’aurai pas imaginé que ça se passe ainsi dès la première année » Meilleur buteur de l'OL cette saison en Ligue 1 avec 11 réalisations, Pavel Sulc est l'une des belles révélations dans cette équipe lyonnaise à qui on prédisait l'enfer l'été dernier. Il restera encore de belles bagarres à mener d'ici la fin de la saison mais l'OL peut encore largement croire à un podium final en Ligue 1. « Je n’aurai pas imaginé que ça se passe ainsi dès la première année, ma première dans un championnat du top 5 européen. Je pensais que ça prendrait plus de temps. Le coach a fait un beau travail avec moi, alors que ce n’était pas si simple sur le papier en arrivant de Tchéquie, où le foot est plus simple et tranquille. À Plzen, on jouait en 3-5-2, et moi n°8 ou second attaquant. Ici, je joue en faux n°9. Mais on en a parlé, et si le coach me met sur un côté ou même en défense, je ferai toujours de mon mieux à chaque position » explique le joueur tchèque pour Le Progrès.