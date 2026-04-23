Retour à l’OL : Karim Benzema lâche une réponse catégorique !

Désormais à Al-Hilal, après un passage à Al-Ittihad, Karim Benzema ne prévoit pas de retrouver son club formateur. À l’occasion d’un live organisé avec le rappeur Rohff sur Instagram, l’ancien attaquant du Real Madrid (38 ans) s’est montré catégorique au sujet d’un possible retour à l’OL.
À 38 ans, Karim Benzema ne veut pas entendre parler de retraite. L’ancienne star du Real Madrid a rejoint la formation saoudienne d’Al-Hilal en cette année 2026, après deux années et demie passées à Al-Ittihad. Pendant un moment, il avait été question d’un possible retour en Europe pour le Ballon d'Or 2022, qui a démarré sa carrière l’OL. La rumeur d’une arrivée à Lyon fut également évoquée, mais Benzema l’a rappelé ce jeudi, son aventure chez les Gones en tant que joueur est définitivement terminée.
Benzema écarte un retour à l’OL
« Non, ça y est. Je ne peux pas, a lâché Karim Benzema ce jeudi soir lors d’un live sur Instagram avec le rappeur Rohff. Pourquoi pas travailler là-bas un de ces quatre, mais rejouer au foot non, ça y est. Je l’ai déjà dit. Je ne peux pas et ils ont ce qu’il faut ».
« Parfois, c'est mieux de laisser les choses comme ça »
Il y a quelques mois, avant de prolonger son séjour en Arabie saoudite en rejoignant Al-Hilal, Karim Benzema avait déjà fait part de sa réticence à l’idée de retrouver l’Olympique Lyonnais. « C'est délicat de dire "j'ai envie de retourner là-bas", parce que j'ai laissé une si belle image, confiait-il dans les colonnes de L’Équipe. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Ce n'est pas la peur de revenir. C'est que parfois, c'est mieux de laisser les choses comme ça. Aider le club, dans un autre domaine peut-être... mais jouer, je ne sais pas. » Les supporters de l'OL n'auront donc pas l'occasion de revoir Benzema sous le maillot rhodanien.