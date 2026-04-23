Retour à l’OL : Karim Benzema lâche une réponse catégorique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désormais à Al-Hilal, après un passage à Al-Ittihad, Karim Benzema ne prévoit pas de retrouver son club formateur. À l’occasion d’un live organisé avec le rappeur Rohff sur Instagram, l’ancien attaquant du Real Madrid (38 ans) s’est montré catégorique au sujet d’un possible retour à l’OL.

À 38 ans, Karim Benzema ne veut pas entendre parler de retraite. L’ancienne star du Real Madrid a rejoint la formation saoudienne d’Al-Hilal en cette année 2026, après deux années et demie passées à Al-Ittihad. Pendant un moment, il avait été question d’un possible retour en Europe pour le Ballon d'Or 2022, qui a démarré sa carrière l’OL. La rumeur d’une arrivée à Lyon fut également évoquée, mais Benzema l’a rappelé ce jeudi, son aventure chez les Gones en tant que joueur est définitivement terminée.

Karim Benzema est actuellement en live Instagram avec le rappeur français Rohff. 🤝 pic.twitter.com/Xr0t44xY8L — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) April 23, 2026

Benzema écarte un retour à l’OL « Non, ça y est. Je ne peux pas, a lâché Karim Benzema ce jeudi soir lors d’un live sur Instagram avec le rappeur Rohff. Pourquoi pas travailler là-bas un de ces quatre, mais rejouer au foot non, ça y est. Je l’ai déjà dit. Je ne peux pas et ils ont ce qu’il faut ».