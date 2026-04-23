Jackpot pour Kylian Mbappé : La révélation sur son salaire au Real Madrid

Malgré la saison blanche qui s’annonce au Real Madrid, les dirigeants ne prévoient pas de bouleversements dans leur secteur offensif. Sous contrat jusqu’en juin 2027, Vinicius Jr aurait un accord de principe pour prolonger. Et malgré ce nouveau bail, Kylian Mbappé devrait rester le joueur le mieux payé chez les Merengue.
Le Real Madrid se dirige vers une saison blanche après son élimination en quart de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich. En Liga, les hommes d’Alvaro Arbeloa sont distancés de neuf points par le FC Barcelone, en route vers un 29e sacre en Espagne. Pour certains observateurs, cette nouvelle saison décevante doit servir d’électrochoc pour les dirigeants merengue. « Avec Vinicius, le Real Madrid a gagné la dernière Ligue des champions et le doublé… Vinicius avec Mbappé, rien. Il y a une incompatibilité évidente entre les deux et le Bernabéu a fait son choix entre les deux. Je vous dis une chose, vraiment… le Real Madrid va envisager de vendre Vinicius cet été s’il ne prolonge pas », confiait notamment cette semaine Josep Pedrerol, présentateur d’El Chiringuito.
Vinicius Jr proche d’une prolongation
Mais le scénario contraire est finalement en train de voir le jour. Selon Sky Sport Allemagne, un accord de principe a été trouvé pour la prolongation de Vinicius Jr au Real Madrid. Des détails sont encore à régler, mais l’international brésilien de 25 ans se dirige vers un nouveau contrat longue durée avec la Casa Blanca, alors que l’actuel expire en juin 2027.
Kylian Mbappé va rester le mieux payé au Real Madrid
Malgré cet accord, Kylian Mbappé va conserver la tête du classement des joueurs les mieux payés au Real Madrid précise Sky Sport. Le quotidien L’Équipe révélait récemment que l’ancienne star du Paris SG percevait une rémunération de 2 670 000€ mensuel brut depuis son arrivée dans la capitale espagnole.