Jackpot pour Kylian Mbappé : La révélation sur son salaire au Real Madrid

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré la saison blanche qui s’annonce au Real Madrid, les dirigeants ne prévoient pas de bouleversements dans leur secteur offensif. Sous contrat jusqu’en juin 2027, Vinicius Jr aurait un accord de principe pour prolonger. Et malgré ce nouveau bail, Kylian Mbappé devrait rester le joueur le mieux payé chez les Merengue.

Le Real Madrid se dirige vers une saison blanche après son élimination en quart de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich. En Liga, les hommes d’Alvaro Arbeloa sont distancés de neuf points par le FC Barcelone, en route vers un 29e sacre en Espagne. Pour certains observateurs, cette nouvelle saison décevante doit servir d’électrochoc pour les dirigeants merengue. « Avec Vinicius, le Real Madrid a gagné la dernière Ligue des champions et le doublé… Vinicius avec Mbappé, rien. Il y a une incompatibilité évidente entre les deux et le Bernabéu a fait son choix entre les deux. Je vous dis une chose, vraiment… le Real Madrid va envisager de vendre Vinicius cet été s’il ne prolonge pas », confiait notamment cette semaine Josep Pedrerol, présentateur d’El Chiringuito.

🚨⏳In the negotiations with Vini Jr. over a new long-term contract, an agreement in principle is in place. Final details still need to be sorted out.



What is clear: Kylian Mbappé will remain the top earner in the squad of Real Madrid.@SkySportDE 🇧🇷 pic.twitter.com/lludl1YdE4 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 23, 2026

Vinicius Jr proche d’une prolongation Mais le scénario contraire est finalement en train de voir le jour. Selon Sky Sport Allemagne, un accord de principe a été trouvé pour la prolongation de Vinicius Jr au Real Madrid. Des détails sont encore à régler, mais l’international brésilien de 25 ans se dirige vers un nouveau contrat longue durée avec la Casa Blanca, alors que l’actuel expire en juin 2027.