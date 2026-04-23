OM - Transfert de Greenwood à Paris ? Un journaliste s’agace : «Celle-là, elle est tellement énorme…»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que de nombreux observateurs ne le voient pas rester à l’OM la saison prochaine, Mason Greenwood a fait l’objet d’une rumeur assez surprenante, l’annonçant dans le viseur du Paris FC, qui serait prêt à faire des folies pour le recruter cet été. Une information qui a fait réagir et dont s’est agacé Laurent Pruneta, journaliste pour Le Parisien.

Deux ans après son arrivée en provenance de Manchester United, le moment sera peut-être venu de partir pour Mason Greenwood (24 ans). Bien qu’il soit encore sous contrat jusqu’en juin 2029 avec l’OM, plusieurs observateurs estiment qu’il risque de ne pas disputer une troisième saison à Marseille, d’autant plus si le club échoue à se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions.

Le PFC prêt à faire des folies pour recruter Greenwood ? Reste à savoir pour aller où, en sachant que les portes de la Premier League, et de l’Angleterre en général, lui sont fermées depuis les accusations de violences conjugales dont il a fait l’objet. But Football Club a alors donné une information pour le moins surprenante : le Paris FC serait prêt à tenter le gros coup Mason Greenwood l’été prochain. Une offre serait même en préparation et le PFC serait disposé à lui offrir un salaire XXL se rapprochant de ceux donnés au PSG.

On n’est que le 23 avril et la saison des fake mercato sur le Paris FC commence très fort … Celle-là, elle est tellement énorme niveau crédibilité zéro. p

Mais bon, certains comptes vont faire du clic facile et beaucoup vont se laisser prendre et y croire . https://t.co/GP3EgJD0C7 — Laurent Pruneta (@PrunetaLaurent) April 23, 2026